Un sujeto robó diversos productos de mercadería que estaban destinados para alimentar a 28 adultos mayores en situación de calle de la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso.

De acuerdo a lo que indicaron los voluntarios del sector, esta es la tercera vez que se registran actos delictuales relacionados con el robo de estas especies en las dependencias del comedor del ex Hogar de Cristo.

¿Qué pasó?

“La mercadería nos había llegado el jueves pasado y nos llevaron todo: leche, azúcar, aceite, huevos, todo con lo que alimentar a nuestros abuelitos. Estamos tristes porque, bueno, los delincuentes no piensan en nada, pero nosotros estamos con el alma muy destrozada”, dijo una de las trabajadoras del recinto, según consignó El Trabajo.

Los funcionarios relataron al medio que el desconocido robó una estufa, rompió cerraduras del local e ingresó al menos en tres ocasiones a dicho recinto para sustraer los objetos.

“Todo esto es voluntario, cómo seguimos, mañana qué hacemos. Hoy saqué plata de mi bolsillo como lo hemos hecho muchas veces cuando no tenemos para darle almuerzo para hoy, para mañana no sabemos, pero ¿cómo se los décimos a ellos, si ellos no tienen casa? Nos da mucha pena, mucha pena”, concluyó la voluntaria.