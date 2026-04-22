SAG identificó primer caso de influenza aviar “altamente patógena” en ave silvestre en Aysén

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó el primer caso de influenza aviar en un ave silvestre en la Región de Aysén.

Se trata de un caso de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) subtipo H5N1 que fue detectado en un ejemplar de caiquén en la comuna de Chile Chico.

La institución detalló que luego de la confirmación, “se activaron de inmediato los protocolos sanitarios establecidos, intensificando las labores de vigilancia en el área afectada, incluyendo el catastro de aves silvestres y la búsqueda activa de ejemplares muertos o con sintomatología compatible con la IAPP”.

Cabe recordar que se encuentra habilitado el sistema de atención de denuncias ciudadanas ante posibles casos sospechosos.

¿Qué es la influenza aviar altamente patógena?

El SAG indicó que es una enfermedad viral que “afecta tanto a aves domésticas como silvestres, presenta alta capacidad de propagación y puede provocar elevada mortalidad en las especies afectadas”.

En ese sentido, el Servicio reiteró su llamado a los propietarios de aves para el refuerzo de medidas de bioseguridad en sus sistemas de crianza.

Se aconsejó mantener a las aves en espacios protegidos, evitar contacto con aves silvestres y no compartir fuentes de agua ni alimentos.

En caso de que los propietarios observen algunos síntomas, como diarrea, decaimiento, depresión, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, plumaje erizado, descoordinación o muertes inusuales, no manipular las aves directamente e informar inmediatamente al SAG.

Los canales oficiales son:

Llamar de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas a 22 345 1100, Centro de Atención Usuaria

Escribir al correo oficina.informaciones@sag.gob.cl

Escribir consultas y denuncias sobre influenza aviar al WhatsApp +56 938663611. Atiende de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y los fines de semana y festivos de 9:00 a 18:00 horas.

Para mantener a la ciudadanía informada, el SAG dispuso de un visor en línea que contiene información actualizada sobre la emergencia zoosanitaria.