Rumbo a La Moneda: María Pía Adriasola se reúne con exprimeras damas y destaca la “riqueza de sus experiencias”

La abogada y esposa de José Antonio Kast, María Pía Adriasola, sostuvo encuentros con distintas exprimeras damas de diversos gobiernos, en la antesala del inicio del mandato del presidente electo, previsto para el 11 de marzo de 2026.

“De todo corazón agradezco a Luisa Durán, a Martita Larraechea y a Cecilia Morel, quienes con mucha amabilidad me recibieron en sus casas y me transmitieron la riqueza de sus experiencias y los desafíos que vivieron como Primeras Damas de la Nación”, comentó Adriasola a través de Instagram.

Asimismo, destacó que “desde su originalidad, cada una de ellas ha aportado enormemente al desarrollo de iniciativas que han tenido un impacto social muy importante y que han quedado en la memoria de todos los chilenos”.

El detalle de los encuentros

Luisa Durán, exprimera dama durante el gobierno de Ricardo Lagos:El pasado 29 de diciembre, ambas abordaron el funcionamiento de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. En la instancia, Durán solicitó poner especial atención en los niños en situación de pobreza.

Marta Larraechea, exprimera dama durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle: La reunión se realizó el 7 de enero, ocasión en la que Larraechea compartió su experiencia en la creación y desarrollo del Museo Interactivo Mirador (MIM).

Cecilia Morel, exprimera dama durante el gobierno de Sebastián Piñera:El encuentro se centró en cómo avanzar jurídicamente en la recuperación del rol de la Primera Dama, tras las modificaciones impulsadas por Irina Karamanos. Además, Morel entregó detalles sobre el recorrido y la infraestructura del Palacio de La Moneda.