Rodrigo Topelberg vuelve a Capitán Yáber a cumplir prisión preventiva: Revocaron su arresto domiciliario

A fines de agosto, la justicia había decidido revocar la medida de prisión preventiva del exsocio de los hermanos Sauer, y dictar, en cambio, arresto domiciliario. Sin embargo, la Corte de Apelaciones resolvió que deberá volver a prisión para cumplir con la cautelar.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió revocar el arresto domiciliario de Rodrigo Topelberg, quien había sido formalizado por la comisión de siete delitos en la arista Factop.

De ese modo, deberá volver a Capitán Yáber para cumplir con la cautelar de prisión preventiva.

El pasado 30 de agosto la justicia había decidido revocar la medida de prisión preventiva del exsocio de los hermanos Sauer e imputado por estafa y otros delitos económicos en la arista del Caso Audios.

Lee también: Rodrigo Topelberg admite ante la justicia haber filtrado audio que destapó el Caso Hermosilla

En esa oportunidad, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de la defensa y modificó la cautelar.

Tras salir del anexo penitenciario, Topelberg concedió una entrevista a Mega, en la que habló sobre su paso por la prisión. En concreto, entregó detalles sobre cómo fue su encuentro con Luis Hermosilla, justo un día antes de salir del recinto para cumplir arresto domiciliario.

“Yo llegué, lo miré y le dije ‘bienvenido a Yáber, don Satanás’, o algo así le dije. No me respondió de inmediato, solo me preguntó cómo estaba y le contesté ‘encerrado’. Yo lo confronté”, contó.