Topelberg recuerda su encuentro con Hermosilla en Capitán Yáber: “Bienvenido a Yáber, Don Satanás”

Topelberg relató que su tiempo en el centro penitenciario estuvo marcado por tensiones con los hermanos Sauer y que hizo un esfuerzo por mantener distancia. Además, detalló como fue confrontar a Hermosilla durante su breve encuentro antes de salir de prisión preventiva.

El pasado viernes 30 de agosto, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva de Rodrigo Topelberg, ex socio de los hermanos Sauer e imputado por estafa y otros delitos económicos en el Caso Factop, que forma parte del Caso Audios.

En una conversación con Meganoticias, Topelberg reflexionó sobre cómo conoció el caso y cómo ha afectado profundamente su vida.

Es relevante mencionar que Topelberg reconoció haber divulgado un polémico audio relacionado con el Caso Audios, lo que llevó a que Luis Hermosilla, los hermanos Sauer y Leonarda Villalobos estuvieran en prisión preventiva.

El Paso de Topelberg por Capitán Yáber

El 19 de abril, Topelberg ingresó al penal Capitán Yáber, donde se encontró con Daniel y Ariel Sauer, y posteriormente con Luis Hermosilla.

El ingeniero calificó la relación con los denunciados durante su estancia en el centro penitenciario como “horrible”, y contó que Gendarmería le había advertido sobre la necesidad de comportarse adecuadamente para evitar ser trasladado a Santiago 1 en caso de conflictos.

“Si uno se violenta con alguien o alguien le grita a alguien, tú te vas a Santiago 1, automáticamente. Entonces me advierten, como yo voy a estar con los Sauer, más encima en la misma pieza, si pasa algo me voy a Santiago 1”, explicó Topelberg.

Sobre su primer encuentro con los Sauer, Topelberg mencionó que al principio mantuvo una actitud fría y distante, aunque después empezó a convivir con ellos.

Aseguró que los Sauer intentaron manipularlo desde el primer día para obtener sus recursos.

El Último Encuentro con Hermosilla

Topelberg también recordó su encuentro con Luis Hermosilla en el penal, el día antes de su salida de Capitán Yáber.

“Yo llegué, lo miré y le dije ‘bienvenido a Yáber, don Satanás’, o algo así le dije. No me respondió de inmediato, sólo me preguntó cómo estaba y le contesté ‘encerrado’. Yo lo confronté“.

Topelberg afirmó que, aunque él fue quien lo metió en prisión, trató de mantener una distancia y enfrentar a Hermosilla.

Sin embargo, se encontró con intentos de manipulación, ya que Hermosilla le pidió consejos, lo que llevó a Topelberg a continuar la conversación con la esperanza de salir pronto de prisión.