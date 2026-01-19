País incendios

Revisa el mapa en tiempo real del avance de los incendios forestales en Ñuble y Biobío

19.01.2026 / 08:51

Durante este pasado fin de semana, se decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y del Biobío a raíz de los incendios forestales que están afectando la zona durante los últimos días.

Las autoridades han señalado que, de momento, se registran 19 personas fallecidas, junto con miles de damnificados y miles de hectáreas quemadas.

En este contexto, Google puso a disposición un mapa que informa sobre el avance de los siniestros, con actualizaciones cada periodos de una hora.

Desde la empresa recalcan que esta información solo es complementaria a la que entregan las autoridades. Por lo anterior, las personas que vivan cerca de los incendios deben seguir pendientes a las eventuales alertas SAE de evacucación u otras instrucciones de los organismos que están gestionando la emergencia.

Desde Google indicaron que las imágenes son de “carácter referencial y buscan complementar la información emitida por los canales oficiales de emergencia. La gestión del riesgo, las evacuaciones, restricciones de tránsito y medidas de seguridad corresponden exclusivamente a SENAPRED, CONAF y autoridades locales”.

Puedes revisar el mapa de la zona afectada en este sitio web.

