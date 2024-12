Rechazan recurso del Gobierno sobre Dominga: Qué sigue ahora para el proyecto

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta rechazó el recurso de reposición presentado por el Gobierno en medio de la discusión del proyecto Dominga. Sin embargo, aún quedan procesos pendientes, entre ellos un recurso de casación presentado ante la Corte Suprema y el pronunciamiento de la Contraloría sobre la composición del Comité de Ministros.

El recurso fue ingresado a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La decisión estuvo a cargo de los ministros Sandra Álvarez y Cristian Montecinos.

En la resolución se determinó que no existen nuevos antecedentes que justifiquen modificaciones.

¿Qué viene ahora?

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló en CNN Prime que aún quedan recursos pendientes, entre ellos un recurso de casación ante la Corte Suprema para defender la resolución del Comité de Ministros de 2023.

“Lo que sucede es que no está claro quién debiera integrar ese Comité de Ministros, por un lado, y quién lo preside. Yo me atrevería a decir que esta situación es bastante inédita. No creo que tengamos un caso anterior en el cual los seis ministros que componen este comité tengan que inhabilitarse. Por lo tanto, para estar completamente seguros y para dar toda la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas correctamente, lo que corresponde es consultar a la Contraloría para que nos ayude con esto. Mientras entendemos que la casación está pendiente, debemos esperar a que esos temas se resuelvan”, explicó.