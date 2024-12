Ministra Rojas reconoce que votación de Dominga podría quedar para el próximo gobierno: “Existen recursos pendientes”

La secretaria de Estado planteó en CNN Prime que es posible que la discusión del proyecto se postergue hasta un próximo gobierno.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, abordó en CNN Prime los posibles escenarios relacionados con el proyecto Dominga.

Sobre este punto, la periodista Mónica Rincón, le consultó sobre los tiempos que tiene el Comité de ministros, ya que tienen hasta el 31 de diciembre para pronunciarse al respecto. La secretaria de Estado, detalló que es importante recordar que se subió un recurso de casación para que defender la resolución dl 2023 y la Corte de Suprema debe resolver esto, además también se interpuso un recurso de suspensión.

“Todavía hay recursos pendientes se pueda suspender momentáneamente el fallo. Quedan recursos, quedan recursos pendientes y recordemos que también el comité de ministros que sesionó el lunes 23 de diciembre”, explicó.

Además, se refirió a la solicitud que hicieron a la Contraloría General de la República (CGR) para que el organismo brinde directrices respecto a la nueva composición y la presidencia del Comité de Ministros que deberá pronunciarse sobre el proyecto.

“Lo que sucede es que no está claro quién debiera integrar ese comité de ministros, por un lado, y quién lo preside. Yo me atrevería a decir que esta situación es bastante inédita. No creo que tengamos un caso anterior en el cual los seis ministros que componen este comité tengan que inhabilitarse. Y, por lo tanto, para estar completamente seguros, y para dar toda la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas correctamente, lo que corresponde es preguntarle a la Contraloría para que nos ayude con esto. Entendiendo la casación pendiente, tenemos que esperar a que esos temas se resuelvan”, aclaró.

En cuanto a la situación del subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, aclaró que posiblemente, de manera preventiva debido a declaraciones previas, también debería inhabilitarse. Sin embargo, esto sería confirmado por el ente contralor.

Por otro lado, se le preguntó cómo se relaciona la reclamación que acogió el Primer Tribunal Ambiental en Antofagasta, presentada por Andes Iron SpA, que anuló la determinación del Comité de Ministros en enero de 2023, los cuales habían rechazado de forma unánime el proyecto.

La titular de Medio Ambiente explicó que el comité observa el proyecto y solicita informes a los distintos organismos técnicos. En este caso, la Oficina de Reclamaciones del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) admitió a trámite 12 reclamaciones en distintas materias.

“Y a base de ese análisis, a esos informes, de manera unánime, nosotros decidimos resolver acoger las 12 reclamaciones. Así que fue una decisión muy contundente, muy robusta, con un problema de base muy importante que tenía el estudio de impacto ambiental original, y es que el área de influencia, que es la primera que un estudio tiene que definir, porque después uno define dónde está la influencia de mi proyecto, define la línea base, los posibles impactos, y luego las medidas. Ese es el orden, como una pirámide. Y el problema de este proyecto es que desde un comienzo tuvo una falencia, una insuficiencia en el área de influencia”.

Finalmente, sobre si el proyecto Dominga podría ser votado en un próximo gobierno en caso de que se extienda el recurso de casación en la Corte Suprema, respondió: “Así podría ser”.