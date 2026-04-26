Rachas de hasta 100 km/h: Emiten alerta por viento con desarrollo de tormentas de arena en región del norte

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de viento en la Región de Antofagasta.
El organismo explicó que se trata de viento moderado a fuerte, con desarrollo de tormentas de arena, causado por una “corriente en chorro”.
¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?
- Desde la DMC detallaron que el fenómeno golpeará la Región de Antofagasta desde la tarde del lunes 27 de abril hasta la madrugada del martes 28.
¿En qué zonas del país habrá viento?
- Región de Antofagasta, específicamente en la cordillera, sector Puna.
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