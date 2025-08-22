Quiebra la Universidad La República: Tribunal ordena su liquidación por millonarias deudas laborales

El 19° Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación forzosa de los bienes de la institución.

Universidad La República enfrenta un proceso de quiebra, luego que el 19° Juzgado Civil de Santiago decretara la liquidación forzosa de la institución universitaria.

La solicitud de liquidación forzoza acogida por el tribunal fue solicitada por un extrabajador que invocó el no pago de más de $63 millones por dos créditos laborales.

El tribunal además consigna en su resolución que el pasado 9 de junio se eclebró la Audiencia Inicial del procedimiento, en la que se apreció “la no comparecencia de la empresa deudora”.

Por este motivo, el juzgado citó el Artículo 120 de la Ley 20.720 y determinó “la respectiva resolución de liquidación”.

Finalmente, el tribunal decretó la liquidación forzosa de la universidad, representada por su rector Fernando Lagos.

En ese sentido, se autorizó la “incautación de todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos bajo inventario, incluso con el auxilio de la fuerza pública”.

Además, se designó como liquidador titular a Raúl Cornejo y, como liquidador suplente, a Mario Vargas.