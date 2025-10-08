Qué dijeron los presidenciales por la reforma constitucional anunciada por Boric para que FF. AA. refuercen zonas fronterizas

Jeannette Jara, Evelyn Matthei y José Antonio Kast abordaron lo anunciado por el mandatario esta jornada en Colchane.

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento de las etapas II y III del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), proyecto que refuerza el control fronterizo a través de la adquisición de tecnologías avanzadas.

Desde Colchane (Región de Tarapacá) el mandatario anunció que el Gobierno impulsará una reforma constitucional para fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas.

“En los próximos días presentaremos una reforma constitucional que nos permitirá mediante decreto supremo y por el tiempo que se estime necesario desplegar a nuestras Fuerzas Armadas en la frontera“, dijo.

Boric anunció reforma constitucional a FF. AA.

El anuncio del mandatario generó distinta reacciones. Entre los candidatos y candidatas presidenciales, por ejemplo, algunos valoraron la medida, mientras que otros apelaron a la tardanza de esta.

La abanderada presidencial del oficialismo y la Democracia, Jeannette Jara, señaló que respalda “toda medida que refuerce el control fronterizo con inteligencia, tecnología y presencia efectiva. La seguridad se construye con seriedad y sin complejos”.

En esa línea, dijo que en un eventual gobierno suyo se impulsará un “control eficaz”, con las Fuerzas Armadas desplegadas, una “nueva Dirección de Control Fronterizo, empadronamiento biométrico y expulsión de quienes cometan delitos. La migración debe ser ordenada y con reglas claras”.

Por otro lado, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, reprochó que este Gobierno llegó “criticando y ofendiendo a las Fuerzas Armadas y a los militares. Quisieron refundar las instituciones y se oponían a los estados de excepción. Me alegra que por fin, al casi terminar su mandato, el Presidente entienda la importancia de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera”.

Sin embargo, lamentó que tuvieran que “pasar cuatro años y llegar a un nivel de descontrol de la inmigración ilegal brutal, para darse cuenta de esto”.

De todos modos, Matthei aseguró que apoyará “con todo el que las Fuerzas Armadas controlen las fronteras y, además, crearemos una policía militar fronteriza. Debemos parar ya la inmigración ilegal. A Chile se entra por la puerta, no por la ventana”.

También habló el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien además respondió al emplazamiento que hizo el mandatario desde Colchane.

En su discurso, Boric aseveró que quien diga que en Colchane no se han logrado avances, “está mintiendo”. “Quien no quiera reconocerlo por motivos electorales, le digo bien claro, está mintiendo”, subrayó.

En esa línea, Kast aseguró que “el único que falta a la verdad es el Presidente de la República, porque en este Gobierno han ingresado más de 125 mil inmigrantes ilegales de manera clandestina al país, como nunca en nuestra historia, y eso convierte a este gobierno en el más fracasado en materia de control migratorio“.

Incluso, cuestionó la visita del jefe de Estado a la Región de Tarapacá: “¿De qué sirve ir a Colchane a última hora a montar un show comunicacional?”.

“Desde el límite de Chile con Perú y Bolivia, la primera línea de defensa de nuestra frontera norte, nos comprometemos a cerrar las fronteras, a terminar con las regularizaciones masivas y a aplicar las medidas más drásticas para que quienes entraron ilegalmente a Chile se vayan. Porque defender nuestras fronteras es defender a la soberanía de nuestro país”, cerró.