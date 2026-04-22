Proyecto de reconstrucción: Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara no descarta solicitar sesionar en semana distrital

Este miércoles, el presidente José Antonio Kast ingresó el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que contempla impulsar el crecimiento económico, la inversión y aumentar el empleo.

En ese sentido, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, planteó que la iniciativa podría ser discutida durante la semana distrital, con el objetivo de acelerar su tramitación.

En entrevista con Radio 13C, el parlamentario afirmó que los plazos se darán dependiendo de la urgencia.

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“Yo calculo que esto debiera estar votándose, ponerlo en la Cámara; me gustaría antes del 21 de mayo. Eso implica, porque tenemos semana distrital la próxima, y salvo que haya un acuerdo unánime en que podemos sesionar”, dijo.

En ese sentido, Romero comentó que él está disponible para poder sesionar y que espera que “todos los parlamentarios estemos disponibles para poder atender una urgencia social durante la semana distrital, que creo que es importante este tema”.

Y añadió: “Voy a proponerlo para que podamos trabajar en la semana distrital”.

En cuanto a la iniciativa en sí, el diputado aseveró que “no tiene por qué salir como entró”, pero que sí debe salir del Congreso “de una manera que le permita a los chilenos tener un resultado positivo y esa va a ser para mí la forma en que me lo voy a jugar”.