Proponen prohibir revocar la prisión preventiva en casos de crimen organizado: “La persecución está en manos de novatos”

Tras lo ocurrido con los 5 imputados del Tren de Aragua en Los Vilos, el senador Flores presentó una iniciativa que busca restringir la acción de este tipo de causas, así como también eliminar la aceptación de fianzas.

El senador de la Democracia Cristiana (DC) y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores, ingresó un proyecto de ley que busca prohibir la revocación de la prisión preventiva en casos de crimen organizado.

La acción la tomó luego que la jueza Daniella Pinto, del Juzgado de Garantía de Los Vilos, cambió la máxima medida cautelar de cinco imputados integrantes del Tren de Aragua tras el pago de una fianza de $5 millones cada uno.

La Corte de Apelaciones de La Serena revocó la decisión de la magistrada tras revisar los antecedentes ante la presentación de un recurso que hizo el Ministerio Público.

¿Qué dice proyecto?

El proyecto del parlamentario busca prohibir la revocación de la prisión preventiva en casos de persecución de crimen organizado y eliminar la aceptación de fianzas en estos casos.

“Hoy, lamentablemente, y hay que decirlo, tenemos persecución de crimen organizado en manos de novatos. Que un asistente de fiscal haya ido a perseguir a cinco delincuentes que han cometido delitos de alta connotación, me parece grave, detectándose ya una serie de falencias por falta de experiencia. Y con una jueza de Garantía que, independientemente que haya retado la incapacidad del asistente fiscal, no usó el sentido común. Es vergonzoso. Era evidente, con este cambio de medida de cautelar, el riesgo de no volverlos a ver más en la faz de la tierra”, afirmó Flores.

El democratacristiano además sostuvo que el pago de la fianza es el vuelto para el crimen organizado: “Les salió barato, y al país, carísimo. ¿Quién podría haber pensado que después de ese pago se iban a quedar guardados en la casa pacientemente, esperando el resultado de los procedimientos? Acabamos de despachar a ley el proyecto que mejora la persecución de los reincidentes, una de las leyes más importantes del fast track, pero no sacamos nada con legislar si ocurren cosas inaceptables como estas”.

Respecto al proyecto en sí, el senador dijo esperar que sus colegas lo acompañen en los votos. También, pidió que el Gobierno le ponga la calificación de urgente.