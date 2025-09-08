Proyectan que más de 550 mil pasajeros viajarán dentro y fuera del país durante las Fiestas Patrias

El tráfico aéreo de pasajeros aumentaría en un 12% para las rutas domésticas y un 17% para las internacionales.

El Ministerio de Transportes proyecta que cerca de 550 mil pasajeros se embarquen en destinos nacionales e internacionales durante las celebraciones de Fiestas Patrias. La cifra representa un aumento de 6% en comparación con la temporada 2024.

Del total, la Junta de Aeronáutica Civil apuntó a que aproximadamente 310 mil viajeros se desplazarían por rutas domésticas, mientras que 240 mil lo harían hacia algún destino fuera de Chile.

Estas estimaciones consideran el flujo de pasajeros entre el lunes 15 y el domingo 21 de septiembre. Y, comparado con una semana normal del año, el tráfico aéreo de pasajeros aumentaría en un 12% para las rutas domésticas y un 17% para las internacionales.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, comentó que el tráfico aéreo tendrá un aumento de cerca de 30 mil pasajeros comparado con el año pasado, “lo que por supuesto es muy bueno para la industria. Esa alza tiene muchos factores asociados, entre ellos, la estabilidad y el crecimiento que han tenido las rutas nacionales e internacionales, pero también las ofertas que impulsan las empresas aéreas”.

En detalle, se espera un promedio de 45 mil pasajeros diarios en rutas nacionales, mientras que cerca de 33 mil se transportarían en rutas internacionales cada día.

La autoridad añadió que a raíz del alza en el flujo de pasajeros, “es recomendable llegar con 2 horas de anticipación para vuelos nacionales y 3 horas antes para los internacionales. Además, es fundamental que las y los viajeros conozcan sus derechos, ya sea en caso de denegación de embarque, retrasos o cancelaciones de los itinerarios. Dependiendo del caso, existen reembolsos, cambios de vuelo sin costo e incluso compensaciones en caso de daño o pérdida del equipaje”

¿A dónde viajarán las personas?

Las rutas que históricamente evidencian aumentos durante el 18 de septiembre son Puerto Natales, Chiloé, Puerto Montt, Valdivia. Mientras que en el lado internacional están Montevideo, Florianópolis, Río de Janeiro, Buenos Aires, Mendoza y São Paulo.