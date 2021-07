La tarde de este jueves, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, presentó a su equipo de campaña de cara a la consulta ciudadana de Unidad Constituyente que se realizará el próximo sábado 21 de agosto.

Dentro de los colaboradores que se dieron a conocer en la actividad que se realizó en la Confitería Torres del Centro Cultural La Moneda (CCLM), destacan quienes liderarán el grupo de trabajo: el ex ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena y la ex subsecretaria de Hacienda Macarena Lobos, ambos integrantes del segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Provoste también anunció que su “ayllú ciudadano” estará compuesto por 60 personas, quienes fueron divididos en 15 áreas temáticas y de los cuales, la gran mayoría está enfocado en los temas de educación y pueblos originarios.

¿Qué dijo la candidata?

La también presidenta del Senado sostuvo que “acá se encuentran junto a nosotros destacados profesionales que han mostrado una generosidad enorme para poder contribuir y para poder abrir espacios de conversación con muchos y con muchas a lo largo de las regiones durante este tiempo”.

“Estamos inspirados en una cosmovisión de nuestros pueblos del norte, estamos inspirados en que Chile se mueva con otros valores en donde el valor al reconocimiento, a la solidaridad, al respeto, sea parte de una realidad muy extendida”, añadió.

La parlamentaria indicó que ella, junto a su nuevo grupo de trabajo, quieren “conformar un equipo que deberá impulsar un gran diálogo territorial, un diálogo que sea muy ciudadano, que sea amplio, que sea diverso, que sea inclusivo y que además sea muy descentralizado”.

Además de Mena y Lobos, dentro de los colaboradores se destacan el diputado de la DC Víctor Torres; la abogada Paz Zárate, quien participaba en el equipo de campaña de Heraldo Muñoz; y la presidenta de la Juventud Demócrata Cristiana, Paulina Mendoza.