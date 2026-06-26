Presidente Kast designa a exjefe de campaña de Evelyn Matthei como embajador en Reino Unido: Revisa todos los nuevos nombramientos

Este viernes, el gobierno anunció la designación de nuevos embajadores por parte del presidente José Antonio Kast.

Entre los nombramientos destaca el de Diego Paulsen, exjefe de campaña de Evelyn Matthei durante su pasada candidatura presidencial, como embajador en el Reino Unido.

También se nombró como embajadora en Cuba a Carola Muñoz y en El Salvador a Jorge Muñoz. “Todos ya recibieron sus respectivos beneplácitos“, detallaron en un comunicado.

“Asimismo, ascendió al grado de embajador a Carlos Cornejo, quien se desempeña como director de la División de Gestión de Personas de la Cancillería”, agregaron en la misiva.

¿Quiénes son los nuevos embajadores?

Diego Paulsen

Abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez.

de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre 2014 y 2022, se desempeñó como diputado y presidió dicha cámara durante dos años.

y presidió dicha cámara durante dos años. Como parlamentario integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, fue miembro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde ocupó una de las vicepresidencias, y tuvo actividades con los grupos interparlamentarios de Chile con Panamá, Tailandia, Brasil, Países Bajos, Israel y Palestina.

Carola Muñoz

Periodista de la Universidad de Chile y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello .

de la Universidad de Chile y . Tiene un magíster en Política Exterior de la Universidad de Santiago de Chile.

de la Universidad de Santiago de Chile. Al ser designada en el cargo, ejercía como embajadora en Ecuador .

. En el exterior, también se ha desempeñado en las misiones de Chile ante la OEA y ante organismos internacionales en Ginebra, así como en la Embajada en Perú.

Jorge Muñoz

Es oficial de Estado Mayor en retiro , formado en la Academia Politécnica Aeronáutica y TOHMSON-CSF Francia, y en la Academia de Guerra Aérea.

, formado en la Academia Politécnica Aeronáutica y TOHMSON-CSF Francia, y en la Academia de Guerra Aérea. Se desempeñó como comandante del Grupo de Defensa Antiaérea N°24, con asiento en la Guarnición Aérea de Iquique, y como comandante de la Base Aérea Maquehue y de la Guarnición Aérea en la Región de la Araucanía.

Carlos Cornejo