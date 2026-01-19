País incendios

Presidente Boric advierte por avance nocturno en incendios y alerta por posible reactivación de focos durante el día

Por CNN Chile

19.01.2026 / 09:41

{alt}

El Gobierno realizó una evaluación positiva del comportamiento de los incendios forestales durante la noche del domingo en la zona centro-sur del país, con especial atención en la región del Biobío, una de las áreas más afectadas por la emergencia. Pese a los avances registrados, las autoridades señalaron que la situación continúa siendo compleja ante el pronóstico meteorológico adverso previsto para este lunes.

A través de una publicación en la red social X, el Presidente Gabriel Boric informó que el avance nocturno de los siniestros fue mejor de lo esperado.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que se activen nuevos focos producto de las condiciones climáticas: “La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado, sin embargo las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos”.

En ese contexto, reafirmó que el Ejecutivo mantiene una coordinación permanente con autoridades regionales y comunales, junto con el despliegue de todas las instituciones del Estado en las zonas afectadas. 

“Estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas“.

En cuanto al impacto humano de la emergencia, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó un balance que da cuenta de 19 personas fallecidas, más de 600 personas albergadas y sobre 1.500 damnificados en la región del Biobío. 

DESTACAMOS

País Desafío Levantemos Chile pide donar dinero para ayudar al combate de incendios forestales

LO ÚLTIMO

Programas completos Incendios forestales han afectado más de 24.000 hectáreas en las regiones del Ñuble y Biobío | CNN Prime
Incendios forestales en el Biobío: Revisa los puntos de atención veterinaria gratuita en el Gran Concepción
Damnificado por incendios en el Biobío usó despacho televisivo para informar que no podría asistir a su trabajo: "Lo material se recupera"
Gobierno investiga si alerta SAE se aplicó correctamente en Lirquén y sectores rurales: "Hay zonas donde la señal simplemente no existe"
Trump tras no recibir el Nobel de la Paz: “Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz”
Reportan que futbolista de 20 años de club Lord Cochrane murió durante incendios en Penco