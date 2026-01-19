Presidente Boric advierte por avance nocturno en incendios y alerta por posible reactivación de focos durante el día

El Gobierno realizó una evaluación positiva del comportamiento de los incendios forestales durante la noche del domingo en la zona centro-sur del país, con especial atención en la región del Biobío, una de las áreas más afectadas por la emergencia. Pese a los avances registrados, las autoridades señalaron que la situación continúa siendo compleja ante el pronóstico meteorológico adverso previsto para este lunes.

A través de una publicación en la red social X, el Presidente Gabriel Boric informó que el avance nocturno de los siniestros fue mejor de lo esperado.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que se activen nuevos focos producto de las condiciones climáticas: “La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado, sin embargo las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos”.

En ese contexto, reafirmó que el Ejecutivo mantiene una coordinación permanente con autoridades regionales y comunales, junto con el despliegue de todas las instituciones del Estado en las zonas afectadas.

“Estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas“.

En cuanto al impacto humano de la emergencia, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó un balance que da cuenta de 19 personas fallecidas, más de 600 personas albergadas y sobre 1.500 damnificados en la región del Biobío.