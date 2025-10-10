Presidente Boric sobre visita al Papa León XIV en el Vaticano: “Es una voz importante en estos tiempos”

Los dichos del mandatario se dieron en el marco del nuevo consejo de gabinete.

Este viernes, el presidente Gabriel Boric se refirió a su próxima reunión con el papa León XVI en el Vaticano, afirmando que el sumo pontífice “es una voz importante en estos tiempos”.

Los dichos del mandatario se dieron en el marco del nuevo consejo de gabinete realizado en horas de la mañana en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Presidente Boric habla sobre su viaje al Vaticano

Durante la instancia, el mandatario confirmó los detalles de su viaje. “Este domingo temprano parto a Italia, al Vaticano, más bien, junto al canciller y la ministra Lobos, acompañado de un grupo transversal de senadores, en una visita cuyo principal objetivo es reunirme con el Papa León XVI, continuador del Papa Francisco”.

Boric destacó la relevancia espiritual y política del encuentro. “Él es una voz importante en estos tiempos. Hace poco, leyendo y estudiando justamente para esta visita, revisaba el significado de la palabra misericordia, que es dejar entrar en tu corazón la miseria del otro. En tiempos en donde algunos promueven el individualismo radical, es relevante que volvamos a la humanidad”.

“La voz del Papa hoy día ha sido una voz importante y su mensaje de paz, de defensa del multilateralismo, de respeto a la diversidad, de preocupación por los más pobres y de promoción de la justicia social, creo que es relevante también para Chile”, cerró el jefe de Estado.