Presidente Boric decreta dos días de duelo nacional para honrar memoria de fallecidos por incendios forestales

Hasta ahora, el Gobierno informó que las víctimas por la catástrofe ascienden a 21.

El presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional debido a la catástrofe generada por los incendios forestales.

Hasta la fecha, de acuerdo a lo informado por las autoridades, la emergencia ha dejado 21 personas fallecidas en las regiones de Ñuble y Biobío.

Asimismo, hay 20.278 personas damnificadas y 817 casas destruidas.

“En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país”, expresó el mandatario.

“Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes”, añadió.