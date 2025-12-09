Presidente de AMUR sobre nueva Ley de Seguridad Municipal: “Aún persisten vacíos muy importantes”

La Cámara de Diputados despachó este martes el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Municipal, la cuál busca ampliar el rol de los municipios frente a delitos. Desde la Asociación de Municipios Rurales manifestaron “más vale tarde que nunca”.

Este martes, luego de una sesión fallida producto de la falta de quórum, la Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Municipal, que tiene como objetivo fortalecer el rol de los municipios ante actos delictuales.

La normativa permite a los guardas municipales ejercer un rol con mayores atribuciones frente a delitos que se desarrollen en sus localidades, además de otorgar herramientas claras y estándares comunes al momento de coordinar con las distintas policías del país y el Ministerio Público.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Rurales y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, destacó el despacho de la normativa que modifica la ley N° 18.695: “más vale tarde que nunca”.

La tramitación de la reforma comenzó en mayo de 2023, priorizando el fortalecimiento de la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, petición demandada de forma transversal por todos los alcaldes a los largo del país.

“Valoramos que haya salido el día de hoy despachada por parte del Congreso, sin embargo, también debemos ser claros en señalar que aún persisten vacíos muy importantes, por ejemplo, en materia de seguridad y protección para los inspectores municipales o en el uso de la fuerza, y vemos posibles conflictos que puedan existir en materia de descoordinación entre las policías y fiscalía”, señaló Contreras.

Por otro lado, el presidente de la asociación, a su vez, anunció su preocupación sobre los tiempos de retención hacia personas de parte de los inspectores municipales mientras Carabineros se hace presente “si consideramos que en los municipios rurales las distancias son mucho mayores que el gran Santiago. Creemos que una hora es muy poco”, sostuvo.

“Sin embargo, estamos esperanzados que, en el próximo gobierno, podamos trabajar fuertemente en perfeccionar esta ley y, de esta manera, contribuir como municipios rurales a la seguridad de nuestros vecinos”, finalizó.