Para este miércoles estaba anunciado el paro del sindicato número 2 de Metro, movilización que comenzó esta mañana debido a las acusaciones contra la empresa por despidos masivos, reducción de sueldos y falta de personal.

Al respecto, desde el sindicato declararon que “no hemos visto otra opción que hacer esto hasta que nos reciba alguien importante de la administración o nos tengamos que ir obligadamente del lugar por la fuerza pública”.

“No descartamos continuar este tipo de movilizaciones y paralización hasta que la empresa nos reciba y nos entregue algo de dignidad como dirigentes y dirigentas sindicales, no es posible que tengamos que llamar la atención de la dirigencia que está en la ventana de arriba y no podamos entablar un diálogo como personas adultas”, añadieron.

Por su parte, la presidenta de sindicatos de profesionales y técnicos de Metro, Paula Rivas, sostuvo que “a esto nos ha arrojado la empresa, no hemos tenido ningún tipo de diálogo con ellos y se han negado de hablar con los sindicatos”.

Lee también: Detuvieron a una persona por la muerte de Eugenio Nain

“A quien hay que pedirle explicaciones es al presidente del directorio, Louis de Grange, y al gerente general, Rubén Alvarado, ellos son los responsables últimos de esto”, aseveró.

“Llevamos desde el estallido social solventando y manteniendo el que esta empresa se mantenga en pie. La reconstrucción ha sido gracias a los esfuerzos de los y las trabajadores de Metro porque entendemos que somos trabajadores públicos”, expresó.

Además, adelantó que al final de la jornada se realizará una evaluación para analizar la continuidad de la movilización o de los pasos a seguir.