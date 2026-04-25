PPD acusa “persecución ideológica” y “purga” tras críticas republicanas por nombramiento de Jeannette Vega en San Antonio

El Partido por la Democracia (PPD) emitió una dura declaración pública para denunciar lo que calificaron como un “asedio” en contra de la doctora y exministra Jeannette Vega, a propósito de su reciente nombramiento como subdirectora médica del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

La colectividad liderada por la mesa nacional del partido aseguró que los cuestionamientos no responden a criterios profesionales, sino a una estrategia de exclusión política.

Desde la colectividad fueron enfáticos en señalar que el foco de la controversia no tiene relación con las capacidades de la facultativa. “No estamos frente a un debate sobre idoneidad técnica”, afirmaron en el documento, donde recordaron la vasta trayectoria de Vega como médica cirujana de la Universidad de Chile, doctora en Salud Pública, ex subsecretaria de Salud Pública y ex funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el PPD, el país enfrenta “una operación deliberada para expulsar del servicio público a una profesional por el solo hecho de tener una trayectoria política identificada con el progresismo”.

La directiva del partido apuntó directamente a parlamentarios y autoridades del Partido Republicano como los autores de este “asedio”, acusándolos de presionar por la salida de la directora del hospital que realizó la designación. En el texto, el PPD denunció que estos sectores han llegado a exigir públicamente que “se vaya Jeannette Vega y todos los médicos zurdos”. Para la tienda oficialista, estas expresiones representan una “persecución ideológica, declarada sin pudor”, que calificaron abiertamente como la elaboración de “listas negras” y una “purga”.

En uno de los pasajes más críticos de la misiva, el partido comparó el actuar de la oposición con el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet, señalando que Chile ya conoce este “libreto” de exoneraciones por motivos políticos. “Hoy, cuando un sector de la derecha extrema exige que se ‘limpien’ los hospitales de ‘médicos zurdos’, no está innovando: está reescribiendo la misma lógica de los años más oscuros de nuestra historia”, reza el comunicado, añadiendo que “ese es el espíritu de 1973, vestido de 2026”.

Finalmente, el PPD manifestó su “solidaridad total, fraterna y militante” con la doctora Vega y envió un mensaje directo a La Moneda. La colectividad exigió al Ministerio de Salud y a las instituciones del Estado actuar con “firmeza” frente a lo que consideran una doctrina de exclusión política. “Ceder ante el asedio sería entregar un precedente que mañana cobrará un precio muy alto a la democracia chilena”, concluye la declaración, subrayando que el país “ya aprendió cómo termina ese camino”.

En tanto, la exministra del Interior Carolina Tohá afirmó que “creo que la característica común es que aquí hay una ideología que lo domina todo y lamentablemente eso también se está traduciendo en conductas de persecución política que son la primera señal ya de conductas iliberales de este gobierno, al hecho de transformar en un problema que una persona, una profesional técnica como Jeannette Vega, que está hoy día en un cargo técnico en un hospital, se le persiga por su trayectoria política. En Chile eso nunca se ha hecho en democracia. Nunca. Y lo estamos viendo en este gobierno”.