Política se polariza tras quiebre entre Boric y Kast: Oficialismo acusa “poco republicanismo” y oposición anuncia acciones fiscalizadoras

A ocho días del cambio de mando, las versiones contradictorias sobre el proyecto de cable submarino generaron un enfrentamiento abierto entre el gobierno saliente y la futura administración.

La fallida reunión de coordinación para el traspaso de mando entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast desató una ola de reacciones encontradas en el mundo político. Mientras desde el oficialismo lamentan la actitud del futuro mandatario, la oposición endurece sus críticas contra el gobierno saliente y anuncia acciones fiscalizadoras.

Oficialismo: “Actitud poco republicana”

El diputado socialista Leonardo Soto hizo un llamado a “dejar este espíritu pendenciero” y enfocarse en los intereses del país. “Yo animo a las partes que dejemos este espíritu camorrero que a nadie le interesa. Chile quiere ser un país digital, líder en Sudamérica”, señaló, interpretando la polémica como un “malentendido”. Más dura fue la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, quien calificó la decisión de Kast como “una actitud muy poco republicana” y advirtió que “tomar un bando por Estados Unidos, por Donald Trump, puede ser su preferencia política, pero no es lo mejor para Chile”.

Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada Héctor Barría criticó a ambos sectores: “Nuestra comunidad está cansada de esta polarización. Cada sector le habla a su respectiva barra brava, no al país”. Exigió además que “el gobierno coloque todas las cartas sobre la mesa” y que “el presidente electo no llegue pateando la puerta”.

Oposición: “Boric debe dar disculpas”

El jefe de bancada de la UDI, Felipe Donoso, fue categórico: “El presidente Boric tiene que hacerse responsable de esta situación. Ha habido una oscuridad en toda la entrega de esta información y debe dar disculpas”. Sobre la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que “eso tiene que evaluarse según la condición y la información que vayamos conociendo”.

Su par de partido, Cristhian Moreira, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, apuntó a las contradicciones al interior del gobierno: “Hay muchas contradicciones, para no decir que están mintiendo. Cuando vemos que entre ellos hay contradicciones, obviamente alguien miente”. El diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, calificó el episodio como “un triste espectáculo, algo muy vergonzoso” y no descartó impulsar acciones constitucionales: “Si existe suficiente razón, tenemos que realizarla en razón de nuestras obligaciones constitucionales”.

PC: “Señal de sumisión a Estados Unidos”

El diputado comunista Boris Barrera cuestionó duramente al presidente electo: “Esto muestra una señal de sumisión del próximo gobierno frente a Estados Unidos, y lo encuentro bastante lamentable, porque la idea es defender nuestra soberanía”. Sostuvo que Kast “no quiere comprometerse ante una posición como Estado” de cara a su próxima reunión con Donald Trump. En tanto, desde la UDI confirmaron que solicitarán la comparecencia de los ministros de Relaciones Exteriores y Transportes para esclarecer los hechos, en medio de un ambiente de creciente tensión a solo ocho días del cambio de mando.