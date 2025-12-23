PNL aborda eventual llegada de Johannes Kaiser al gobierno de Kast: “Probablemente, no pueda integrar” el gabinete

El vicepresidente del partido, Hans Marowski, enfatizó que cualquier definición sobre cargos aún está abierta y que no existe claridad respecto de ministerios o nombramientos específicos, al menos hasta el 5 de enero.

La directiva del Partido Nacional Libertario (PNL) abordó este martes las posibilidades de que el diputado y excandidato presidencial, Johannes Kaiser, se integre al futuro gobierno de José Antonio Kast, en el marco de una reunión sostenida con asesores del Presidente electo para explorar un eventual apoyo político a la próxima administración.

Tras el encuentro, el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, enfatizó que cualquier definición sobre cargos aún está abierta y que no existe claridad respecto de ministerios o nombramientos específicos.

“Todavía no está definido nada, ni en cantidad de ministros ni hacia abajo. Son conversaciones que seguirán en los próximos días”, señaló, apuntando a que las decisiones más concretas podrían conocerse después del 5 de enero.

En ese contexto, Marowski se refirió directamente a la opción de que Kaiser asuma un rol ministerial, aclarando que existen lineamientos fijados por el equipo del presidente electo que limitarían esa alternativa.

Según explicó, una de las definiciones es no incorporar al gabinete a personas que tengan vínculos familiares directos con parlamentarios en ejercicio.

“Hay una definición de la oficina del presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente, como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo Partido Republicano“.

Desde el PNL recalcaron que el diálogo con el entorno de Kast continúa y que el foco de las conversaciones está puesto en evaluar de qué manera el partido podría aportar al futuro gobierno, más allá de nombres individuales.

La colectividad aseguró que su disposición es colaborar, pero subrayó que cualquier integración dependerá de acuerdos programáticos y de las reglas que se establezcan desde la presidencia electa.

Las declaraciones del partido se suman a los dichos del propio Kaiser, quien ha reconocido que el tema no ha sido formalmente planteado y que no tiene apuro en asumir un cargo en el Ejecutivo.