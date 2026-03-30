Peaje a luca, restricción de camiones y más: MOP informa plan de contingencia por fin de semana largo de Semana Santa

De acuerdo a las autoridades, para este fin de semana largo se proyecta la salida de más de 454 mil vehículos desde la Región Metropolitana.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó detalles sobre el plan de contingencia por Semana Santa, ya que se proyecta la salida de más de 454 mil vehículos desde la Región Metropolitana.

Según las autoridades, el horario de mayor flujo para la salida de la RM se dará entre las 7:00 y 13:00 del jueves 2 y viernes 3 de abril.

Asimismo, para esos mismos días, los sectores donde habrá mayor flujo serán:

Ruta 68, tramo Santiago-Lo Prado: Sector del empalme Costanera Norte con Ruta 68, hasta el sector del Peaje Lo Prado.

Sector del empalme Costanera Norte con Ruta 68, hasta el sector del Peaje Lo Prado. Ruta 5 Norte, Santiago-Los Vilos: Sector Peaje Las Vegas, lugar donde se une a los flujos que provienen desde la Ruta 60-CH Los Andes.

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Mientras que para el domingo 5 de abril habrá más circulación de vehículos entre las 14:00 y 21:00 horas en:

Ruta 68, sector empalme de F-90 con la Ruta 68: Enlace Algarrobo.

Ruta 5 Norte, Santiago-Los Vilos: Sector Plaza de peaje manual Pichidangui y sector Túnel El Melón.

Peaje a luca por Semana Santa

Salida de la Región Metropolitana

Jueves 2:

Ruta 68 (Lo Prado y Zapata en dirección a la costa): 7.00 a 13.00 horas

Ruta 5 Sur (Angostura en ambos sentidos): 7.00 a 13.00 horas

Ruta 5 Norte (Las Vegas en ambos sentidos): 7.00 a 13.00 horas

Viernes 3

Ruta 68: 7.00 a 10.00 horas

Ruta 5 Norte: 7.00 a 10.00 horas

Regreso a la Región Metropolitana

Domingo 5

Ruta 68 (Lo Prado y Zapata en dirección a Santiago): 7.00 a 12:00 horas

Ruta 5 Sur (Angostura en ambos sentidos): 7.00 a 12:00 horas

Ruta 5 Norte (Las Vegas en ambos sentidos): 7.00 a 12:00 horas

Semana Santa: Rebaja de peajes para camiones

El MOP también dispuso que habrá una rebaja de 50% en el peaje para camiones.

Jueves 2

Ruta 68 (en dirección a la costa, peajes Lo Prado y Zapata): 00.00 a 7.00 horas

Ruta 5 Sur (en ambos sentidos, peaje Angostura): 00.00 a 7.00 horas

Ruta 5 Norte (en ambos sentidos, peaje Las Vegas): 00.00 a 7.00 horas

Viernes 3

Ruta 68: 00.00 a 7.00 horas

Ruta 5 Sur: 00.00 a 7.00 horas

Ruta 5 Norte: 00.00 a 7.00 horas

Domingo 4

Ruta 68: 00.00 a 7.00 horas

Ruta 5 Norte: 00.00 a 7.00 horas

Asimismo, habrá restricción para la circulación de camiones entre este jueves 2 y el domingo 5 de abril.

Jueves 2

Ruta 68: 12.00 a 19.00 horas

Ruta 5 Sur: 12.00 a 19.00 horas

Ruta 5 Norte: 12.00 a 19.00 horas

Viernes 3

Ruta 68: 9.00 a 15.00 horas

Ruta 5 Sur: 9.00 a 15.00 horas

Ruta 5 Norte: 9.00 a 15.00 horas

Domingo 5