PDI realiza operativo de búsqueda en población Ríos de Chile en Lirquén: Fiscal Cartagena también llegó al sitio

Este martes, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió hasta la Villa Ríos de Chile, en Lirquén, para efectuar un operativo de búsqueda tras los incendios.

También participaron Bomberos, la Brigada de Homicidios y otras brigadas, además del Servicio Médico Legal (SML). También estuvo presente la fiscal del Bío Bío, Marcela Cartagena.

El operativo se realizó en dicha población, una de las zonas más afectadas por los incendios, con el objetivo de encontrar a personas que se encuentran desaparecidas.

“Vamos a ir revisando lugares para asegurarnos de que no queden restos. La destrucción de los cuerpos puede llevar a que solo existan pequeños trozos, o muestras óseas, que solo gente experta (…) tiene el conocimiento para ir buscando y recogiendo”, adelantó Cartagena esta mañana.

La fiscal regional detalló que “se trata de realizar una revisión exhaustiva del sector, donde claramente está el epicentro de esta tragedia desde el punto de vista de las personas que murieron producto del incendio. Eso se hará con personal experto del SML, personal experto de la PDI”.