El pato gigante vuelve a Santiago: Dónde y cuándo verlo
Por CNN Chile
07.08.2025 / 08:56
Para celebrar el Día del Niño y la Niña, el tradicional inflable de ocho metros estará en Barrio Italia junto a una bañera de pelotas, juegos, gastronomía y una zona selfie.
El pato gigante de ocho metros regresa a Santiago para celebrar el Día del Niño y la Niña 2025 con una propuesta cargada de actividades familiares, música y juegos.
El evento se realizará este sábado 9 y domingo 10 de agosto entre las 11:00 y 20:00 horas en Barrio Italia, comuna de Providencia.
Además del pato principal, la instalación contará con dos patos de dos metros para una zona selfie, una bañera con pelotas y patitos de plástico, y una fiesta con actividades para niñas y niños.
La jornada también ofrecerá una propuesta gastronómica con 28 restaurantes y cafeterías del sector, con menús especiales pensados para el público infantil.
“Actividades como esta no solo animan nuestras calles, sino que fortalecen los barrios y reafirman el carácter único de espacios como Barrio Italia. Hoy los protagonistas son los niños y niñas, queremos que disfruten en un entorno seguro, lúdico y lleno de creatividad”, expresó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.