Parisi propone crear un “batallón evangélico” para apoyar a las personas privadas de libertad

El candidato del PDG, Franco Parisi, destacó el trabajo de las iglesias evangélicas al interior de los recintos penitenciarios y sostuvo que pretende crear un "batallón evangélico", cuya misión será "recuperar a los presos que se puedan salvar de este flagelo de la delincuencia”.

El abanderado presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, dio a conocer sus propuestas para fortalecer la agenda de seguridad.

Al reflexionar sobre los hechos que han marcado la contingencia nacional, en el debate presidencial de T13 se mencionó la muerte de un menor en la comuna de Recoleta. El hecho ocurrió luego de que dos sujetos escapaban de la persecución de un civil y chocaron un furgón escolar, provocando la muerte de un estudiante de sexto básico del colegio Rafael Sanhueza Lizardi.

Actualmente, los dos imputados se encuentran en prisión preventiva, ambos con un extenso historial de antecedentes penales.

Respecto a este trágico incidente, los candidatos enviaron sus condolencias a la familia.

“Vamos a crear el batallón evángelico”

Por su parte, Parisi planteó que “son más de 185 mil traslados de criminales a los juzgados, poniendo en riesgo a nuestros gendarmes y a la ciudadanía. Nosotros queremos terminar con eso y que todo sea telemático”.

Además, expresó: “Quiero saludar y dar las gracias a las iglesias evangélicas, que hacen una tremenda labor. Nosotros vamos a crear el batallón evangélico, con más de mil evangélicos que nos ayudarán a recuperar a los presos que se puedan salvar de este flagelo de la delincuencia”.