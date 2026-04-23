Parisi acusa a La Moneda de desconocer acuerdo por Plan de Reconstrucción: “Al parecer, los problemas de comunicación del Gobierno continúan”

Ha pasado solo un día desde que el Gobierno anunciara un acuerdo con la bancada parlamentaria del Partido de la Gente (PDG) para aprobar la idea de legislar el Plan Nacional de Reconstrucción Económica presentado por el Presidente José Antonio Kast, el que fue ingresado ayer al Congreso.

En el intertanto, distintas recriminaciones han puesto en tela de juicio dicho acuerdo. La última situación fue advertida por el excandidato presidencial y líder del PDG, Franco Parisi.

El exabanderado sostuvo que “el ministro Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo, donde a las Pymes se les iba a mantener el 12,5% más allá de lo sugerido en la actual Ley. Para nosotros, es importante que se mantengan los acuerdos, porque el ministro Ruminot lo dijo a nuestra bancada y en un punto de prensa en el Congreso”.

Del mismo modo, Parisi apuntó que “al parecer, los problemas de comunicación dentro del Gobierno continúan y le hacen mal a Chile”.

Junto con eso, señaló: “Decirle fuerte y claro a la multigremial, que encabeza (Juan Pablo) Swett, y al consejo consultivo de pequeñas y medianas empresas, que el PDG está con los emprendedores. Porque son la sangre de la movilidad social. Son la sangre que mueve la economía para generar empleos, bienestar social y también llegar a todos los rincones de Chile”.

Los votos del Partido de la Gente son clave para el Gobierno. Esto para asegurar la aprobación de la idea de legislar la iniciativa, sobre la cual el propio Ejecutivo ha señalado que busca lograr un acuerdo “amplio“.