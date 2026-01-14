Violenta encerrona en Quinta Normal: Padre y su hija fueron amenazados con armas de fuego

El asalto ocurrió durante la noche en el sector de Costanera Sur, cuando el vehículo familiar fue interceptado por delincuentes armados que se llevaron el auto y especies personales.

Un padre y su hija fueron víctimas de una violenta encerrona durante la noche de este miércoles en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas, en el sector de Costanera Sur con pasaje Nuevo, cuando el vehículo en el que se movilizaban fue interceptado por otro automóvil.

Según los antecedentes preliminares, desde el segundo vehículo descendieron al menos dos sujetos armados, quienes intimidaron a las víctimas con armas de fuego y las obligaron a descender del móvil.

Tras concretar la amenaza, los delincuentes sustrajeron el automóvil, además de teléfonos celulares y otras especies personales, para luego darse a la fuga en dirección desconocida.

El asalto fue denunciado a las autoridades y actualmente se encuentra en investigación, con diligencias orientadas a identificar y dar con el paradero de los responsables.