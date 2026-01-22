Lo que dejó el cordial cruce entre Orellana y Marín con oferta de “traspaso ordenado” en medio de las críticas oficialistas

La ministra saliente saludó en X a la futura titular de la cartera y puso como eje la continuidad de la Ley Integral. En paralelo, diputadas oficialistas cuestionaron la designación por la postura de Marín sobre aborto, mientras el PSC y RN salieron a respaldarla.

Un cruce cordial en X entre la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y la futura titular de la cartera, Judith Marín (PSC), marcó el debate político tras el anuncio del nuevo gabinete. Orellana ofreció colaboración para un “traspaso ordenado” y la continuidad de la implementación de la Ley Integral, mientras parlamentarias oficialistas criticaron la designación por la postura de Marín en materias de derechos de las mujeres, en especial sobre el aborto.

El mensaje de Orellana y la respuesta de Marín

A través de su cuenta en X, Orellana saludó a quien la sucederá en el ministerio y destacó la disposición de su equipo para una transición con continuidad.

“Éxito a la futura ministra del @MinMujeryEG Judith Marín en su gestión. Por nuestra parte cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la #LeyIntegral”, escribió.

Éxito a la futura ministra del @MinMujeryEG Judith Marín en su gestión. Por nuestra parte cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la #LeyIntegral. — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) January 21, 2026

La futura ministra respondió en el mismo tono: “Gracias ministra Antonia Orellana y a todo su equipo, trabajaremos por todas las mujeres de Chile, incluyendo todos los logros y avances que hemos tenido”, señaló.

Éxito a la futura ministra del @MinMujeryEG Judith Marín en su gestión. Por nuestra parte cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la #LeyIntegral. — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) January 21, 2026

Lee también: “Gert Weil critica nombramiento de Natalia Ducó como ministra por doping: ‘A nivel internacional nos deja muy mal parados’“

¿Por qué Marín es blanco de críticas por parte del oficialismo?

El intercambio se produjo en paralelo a cuestionamientos de parlamentarias oficialistas, que apuntaron a la orientación de Marín en materias de derechos de las mujeres y su postura frente al aborto.

La diputada socialista Daniella Cicardini lamentó el nombramiento y afirmó que “la próxima ministra de la Mujer sea alguien que relativice los derechos de las mujeres, que tenga una visión conservadora, que rechace el aborto”, y agregó que esto “pone en duda los avances que hemos tenido las chilenas en temas sensibles”.

En la misma línea, la diputada comunista Karol Cariola sostuvo que Marín “incluso fue detenida en este Congreso Nacional por manifestarse en contra de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”. También enfatizó que, “si bien tiene derecho a su opinión”, “como ministra de Estado va a tener que representar las políticas públicas que se han desarrollado y escrito de manera democrática”.

Respaldo desde el PSC y emplazamiento desde RN

Desde la alianza del futuro gobierno, se defendió la designación. La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, afirmó que Marín “es una mujer con mucho liderazgo” y que su labor se desarrollará “de manera muy transversal”, con foco en representar a todas las mujeres del país y abordar, entre otras materias, la empleabilidad femenina.

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional Camila Flores emplazó a la “futura oposición” a asumir el cambio de administración. “Dejen de llorar y entiendan que ustedes van a dejar de gobernar el 11 de marzo. Están de salida (…) unos miserables”, dijo, según la nota citada.

El intercambio en redes dejó instalada una antesala política para el cambio de mando y el inicio del proceso de traspaso en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. No se informó un calendario ni detalles adicionales sobre la transición, más allá del compromiso público de colaboración expresado por la ministra saliente.