País congreso

Oficialismo logra mayoría en comisiones de la Cámara de Diputados con alta presencia del Partido Republicano

Por Miguel Buksdorf

17.03.2026 / 15:59

La derecha logró un buen resultado en la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados correspondientes al período legislativo 2026-2030.

Este martes, a menos de una semana de haberse iniciado el periodo legislativo 2026-2030, se realizó la primera sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, jornada en la que se definieron los integrantes de las comisiones permanentes.

En específico, la cámara baja del Congreso contempla 27 comisiones de 13 integrantes cada una, con el Partido Republicano marcando una alta presencia en estas, con al menos dos integrantes en las más relevantes, como Gobierno, Constitución, Hacienda, Seguridad Ciudadana, Educación, Economía, Salud, Vivienda, Trabajo, entre otras.

El dominio de los republicanos en las comisiones permanentes, anticipa una priorización de proyectos para las iniciativas enviadas desde La Moneda, además de una tramitación más rápida y favorable para la administración del presidente José Antonio Kast.

Entre los parlamentarios republicanos que serán parte de las comisiones, se encuentran Valentina Becerra, Catalina Del Real, José Antonio Kast Adriasola, Benjamín Lorca, Javiera Rodríguez, Agustín Romero, Luis Sánchez, Diego Vergara, entre otros.

Composición de las comisiones

  • Agricultura: Bustos (Rep), Menchaca (Rep), Reyes (Rep), Lilayú (UDI), Romero (UDI), Muñoz (PDG), Valdés (PDG), Ramírez (RN), Bugueño (FA), González (PC), Nuyado (PS), Naveillán (PNL), Alinco (FRVS).
  • Ciencias: Neira (Rep), Ross (Rep), Winter (FA), Yeomans (FA), Martínez (UDI), Celis (RN), Briones (PDG), Serrano (PC), Manouchehri (PS), Bianchi (IND.), Veloso (PR), Marowski (PNL), Guzmán (Evópoli).
  • Constitución: Irarrázaval (Rep), J.A. Kast (Rep), Sánchez (Rep), Cretton (UDI), Hube (UDI), Orrego (RN), Ossandón (RN), Fries (FA), Jiles (PDG), Barraza (PC), Ilabaca (PS), Montalva (PPD), Mulet (FRVS).
  • Cultura: Moreno (Rep), Rodríguez (Rep), T. Kast (Evópoli), Pérez (Evópoli), Neumann (UDI), Chandía (RN), Achurra (FA), Betancurt (PDG), Cuello (PC), Santana (PS), Bernales (PL), Urruticoechea (PNL), Hernando (PR).
  • Defensa: Carter (Rep), Sánchez (Rep), Zamora (Rep), Bassa (FA), Brito (FA), Sabat (UDI), Valenzuela (RN), Olivares (PDG), Barraza (PC), Manouchehri (PS), Cuadrado (PPD), Marowski (PNL), T. Kast (Evópoli).
  • Deportes: Moreno (Rep), Zamora (Rep), Fernández (FA), Morales (FA), Sulantay (UDI), Chandía (RN), Briones (PDG), Santibáñez (PC), Tapia (PPD), Mella (DC), Urruticoechea (PNL), Arroyo (PSC), Bianchi (Ind.).
  • Derechos Humanos: Bassaletti (Rep), Lorca (Rep), Martínez (UDI), Valdebenito (UDI), Celis (RN), Celedón (FA), Nahuelquin (PDG), Pizarro (PC), Leiva (PS), Cuadrado (PPD), Hernando (PR), Naveillán (PNL), Guzmán (Evópoli).
  • Desarrollo Social: Cristoffanini (Rep), Santelices (Rep), Cáceres (FA), Ñanco (FA), Contreras (PDG), Ramírez (PDG), Pérez (UDI), Mora (RN), Gatica (PC), Crisóstomo (PS), Carvajal (PPD), Muñoz (PNL), Concha (PSC).
  • Economía: Cristoffanini (Rep), Riquelme (Rep), Ross (Rep), Sulantay (UDI), Teao (UDI), Briones (PDG), Muñoz (PDG), Schalper (RN), Schonhaut (FA), Hassler (PC), Cucumides (PS), Soto (PPD), Verdugo (PNL).
  • Educación: Becerra (Rep), Charpentier (Rep), Vergara (Rep), Bobadilla (UDI), Neumann (UDI), Pardo (RN), Schneider (FA), Contreras (PDG), Serrano (PC), Santana (PS), Barría (DC), Verdugo (PNL), Concha (PSC).
  • Emergencia: Arqueros (Rep), Jeldrez (Rep), Contreras (PDG), Ortiz (PDG), Valdés (PDG), Schneider (FA), Winter (FA), Weisse (UDI), Ramírez (RN), Santibáñez (PC), Rivas (PS), Veloso (PR), Guzmán (Evópoli).
  • Familia: Irarrázaval (Rep), J.A. Kast (Rep), Lorca (Rep), Mella (PDG), Olmos (PDG), Parisi (PDG), Celedón (FA), Fries (FA), Naranjo (UDI), Durán (RN), Pizarro (PC), Valenzuela (PS), Muñoz (PSC).
  • Gobierno: Carter (Rep), Riquelme (Rep), Ross (Rep), Coloma (UDI), Olavarría (UDI), Mora (RN), Tello (FA), Olivares (PDG), Valenzuela (PS), Parra (PPD), Pinilla (DC), Jofré (PNL), Pérez (Evópoli).
  • Hacienda: Meza (Rep), Romero (Rep), Ugarte (Rep), Alessandri (UDI), Weisse (UDI), Durán (RN), Schalper (RN), Castillo (PDG), Valenzuela (PDG), Brito (FA), Barrera (PC), Zamorano (PPD), Karlezi (PNL).
  • Medio Ambiente: Barchiesi (Rep), Kunstmann (Rep), Reyes (Rep), Neumann (UDI), Ramírez (UDI), Pardo (RN), Bassa (FA), Ramírez (PDG), Gatica (PC), Crisóstomo (PS), Araya (PPD), Muñoz (PNL), Malla (PL).
  • Minería: Arqueros (Rep), Jeldrez (Rep), Urcullú (Rep), Díaz (PDG), Olmos (PDG), Sulantay (UDI), Ramírez (RN), Cáceres (FA), Salinas (PC), Rivas (PS), Tapia (PPD), Grohs (PNL), Videla (PL).
  • Mujeres: Becerra (Rep), Rodríguez (Rep), Schneider (FA), Schonhaut (FA), Naranjo (UDI), Mora (RN), Contreras (PDG), Hassler (PC), Cucumides (PS), Veloso (PR), Concha (PSC), Camaño (DC), Parra (PPD).
  • Obras Públicas: Irárrazaval (Rep), Kunstmann (Rep), Menchaca (Rep), Perez (UDI), Romero (UDI), Castillo (PDG), Ossandón (PDG), García (RN), Achurra (FA), Castillo (PC), Crisóstomo (PS), Tapia (PPD), Karlezi (PNL).
  • Personas Mayores: Becerra (Rep), Neira (Rep), Bugueño (FA), Urrutia (FA), Nahuelquin (PDG), Urqueta (PDG), Naranjo (UDI), Chandía (RN), Gonzalez (PC), Santana (PS), Malla (PL), Mulet (FRVS), Gazmuri (AH).
  • Pesca: Riquelme (Rep), Vergara (Rep), Bugueño (FA), Tello (FA), Ossandón (PDG), Valdés (PDG), Bobadilla (UDI), González (RN), Castillo (PC), Macías (PS), Carvajal (PPD), Gazmuri (AH), Bernales (PL).
  • Recursos Hídricos: Bustos (Rep), Urcullú (Rep), Bello (FA), Tello (FA), Weisse (UDI), García (RN), Urqueta (PDG), Castillo (PC), Cucumides (PS), Barría (DC), Videla (PL), Mulet (FRVS), Zamorano (PPD).
  • Relaciones Exteriores: Araya (REP), Del Real (Rep), Schubert (Rep), Martínez (UDI), Ramírez (UDI), Beltrán (RN), Ñanco (FA), Parisi (PDG), Pizarro (PC), Venegas (PS), Soto (PPD), Díaz (DC), Muñoz (PSC).
  • Salud: Del Real (Rep), Romero (Rep), Santelices (Rep), Lilayú (UDI), Valdebenito (UDI), Bello (FA), Fernández (FA), Celis (RN), Betancurt (PDG), Leiva (PS), Zamorano (PPD), Mella (DC), Arroyo (PSC).
  • Seguridad Ciudadana: Araya (Rep), Barchiesi (Rep), Bassaletti (Rep), Coloma (UDI), Cretton (UDI), González (RN), Urrutia (FA), Valenzuela (PDG), Salinas (PC), Leiva (PS), Araya (PPD), Pinilla (DC), Naveillán (PNL).
  • Trabajo: Meza (Rep), Schubert (Rep), Ugarte (Rep), Hube (UDI), Olavarría (UDI), Pinilla (PDG), Ramírez (PDG), Ossandón (RN), Yeomans (FA), Cuello (PC), Venegas (PS), Ulloa (PPD), Grohs (PNL).
  • Vivienda: Charpentier (Rep), Neira (Rep), Santelices (Rep), Olavarría (UDI), Sabat (UDI), Betancurt (PDG), Muñoz (PDG), Beltrán (RN), Urrutia (FA), Serrano (PC), Nuyado (PS), Ulloa (PPD), Karlezi (PNL).
  • Zonas Extremas: Reyes (Rep), Jeldrez (Rep), Valdebenito (UDI), Valenzuela (RN), Morales (FA), Contreras (PDG), Barrera (PC), Macías (PS), Soto (PPD), Díaz (DC), Malla (PL), Alinco (FRVS), Jofré (PNL).

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

Mundo Trump acusa de "cobardes" a países aliados por no ayudar con el estrecho de Ormuz
Ana Tijoux estrena EP colaborativo con DJ Dacel y revela que tiene disco nuevo en camino
Alemania busca médicos y enfermeros en el extranjero: déficit sanitario abre opción para profesionales chilenos
Herramienta IA de Google permite cotizar automáticamente los vuelos más baratos: Así puedes usarla
“Ya está zanjado”: Paulina Núñez adelanta fórmula que usará el Gobierno para enfrentar crísis de combustibles
Sistema frontal avanza desde el sur hacia la zona central del país | CNN Tiempo