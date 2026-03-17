Oficialismo logra mayoría en comisiones de la Cámara de Diputados con alta presencia del Partido Republicano
Por Miguel Buksdorf
17.03.2026 / 15:59
La derecha logró un buen resultado en la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados correspondientes al período legislativo 2026-2030.
Este martes, a menos de una semana de haberse iniciado el periodo legislativo 2026-2030, se realizó la primera sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, jornada en la que se definieron los integrantes de las comisiones permanentes.
En específico, la cámara baja del Congreso contempla 27 comisiones de 13 integrantes cada una, con el Partido Republicano marcando una alta presencia en estas, con al menos dos integrantes en las más relevantes, como Gobierno, Constitución, Hacienda, Seguridad Ciudadana, Educación, Economía, Salud, Vivienda, Trabajo, entre otras.
El dominio de los republicanos en las comisiones permanentes, anticipa una priorización de proyectos para las iniciativas enviadas desde La Moneda, además de una tramitación más rápida y favorable para la administración del presidente José Antonio Kast.
Entre los parlamentarios republicanos que serán parte de las comisiones, se encuentran Valentina Becerra, Catalina Del Real, José Antonio Kast Adriasola, Benjamín Lorca, Javiera Rodríguez, Agustín Romero, Luis Sánchez, Diego Vergara, entre otros.
Composición de las comisiones
- Agricultura: Bustos (Rep), Menchaca (Rep), Reyes (Rep), Lilayú (UDI), Romero (UDI), Muñoz (PDG), Valdés (PDG), Ramírez (RN), Bugueño (FA), González (PC), Nuyado (PS), Naveillán (PNL), Alinco (FRVS).
- Ciencias: Neira (Rep), Ross (Rep), Winter (FA), Yeomans (FA), Martínez (UDI), Celis (RN), Briones (PDG), Serrano (PC), Manouchehri (PS), Bianchi (IND.), Veloso (PR), Marowski (PNL), Guzmán (Evópoli).
- Constitución: Irarrázaval (Rep), J.A. Kast (Rep), Sánchez (Rep), Cretton (UDI), Hube (UDI), Orrego (RN), Ossandón (RN), Fries (FA), Jiles (PDG), Barraza (PC), Ilabaca (PS), Montalva (PPD), Mulet (FRVS).
- Cultura: Moreno (Rep), Rodríguez (Rep), T. Kast (Evópoli), Pérez (Evópoli), Neumann (UDI), Chandía (RN), Achurra (FA), Betancurt (PDG), Cuello (PC), Santana (PS), Bernales (PL), Urruticoechea (PNL), Hernando (PR).
- Defensa: Carter (Rep), Sánchez (Rep), Zamora (Rep), Bassa (FA), Brito (FA), Sabat (UDI), Valenzuela (RN), Olivares (PDG), Barraza (PC), Manouchehri (PS), Cuadrado (PPD), Marowski (PNL), T. Kast (Evópoli).
- Deportes: Moreno (Rep), Zamora (Rep), Fernández (FA), Morales (FA), Sulantay (UDI), Chandía (RN), Briones (PDG), Santibáñez (PC), Tapia (PPD), Mella (DC), Urruticoechea (PNL), Arroyo (PSC), Bianchi (Ind.).
- Derechos Humanos: Bassaletti (Rep), Lorca (Rep), Martínez (UDI), Valdebenito (UDI), Celis (RN), Celedón (FA), Nahuelquin (PDG), Pizarro (PC), Leiva (PS), Cuadrado (PPD), Hernando (PR), Naveillán (PNL), Guzmán (Evópoli).
- Desarrollo Social: Cristoffanini (Rep), Santelices (Rep), Cáceres (FA), Ñanco (FA), Contreras (PDG), Ramírez (PDG), Pérez (UDI), Mora (RN), Gatica (PC), Crisóstomo (PS), Carvajal (PPD), Muñoz (PNL), Concha (PSC).
- Economía: Cristoffanini (Rep), Riquelme (Rep), Ross (Rep), Sulantay (UDI), Teao (UDI), Briones (PDG), Muñoz (PDG), Schalper (RN), Schonhaut (FA), Hassler (PC), Cucumides (PS), Soto (PPD), Verdugo (PNL).
- Educación: Becerra (Rep), Charpentier (Rep), Vergara (Rep), Bobadilla (UDI), Neumann (UDI), Pardo (RN), Schneider (FA), Contreras (PDG), Serrano (PC), Santana (PS), Barría (DC), Verdugo (PNL), Concha (PSC).
- Emergencia: Arqueros (Rep), Jeldrez (Rep), Contreras (PDG), Ortiz (PDG), Valdés (PDG), Schneider (FA), Winter (FA), Weisse (UDI), Ramírez (RN), Santibáñez (PC), Rivas (PS), Veloso (PR), Guzmán (Evópoli).
- Familia: Irarrázaval (Rep), J.A. Kast (Rep), Lorca (Rep), Mella (PDG), Olmos (PDG), Parisi (PDG), Celedón (FA), Fries (FA), Naranjo (UDI), Durán (RN), Pizarro (PC), Valenzuela (PS), Muñoz (PSC).
- Gobierno: Carter (Rep), Riquelme (Rep), Ross (Rep), Coloma (UDI), Olavarría (UDI), Mora (RN), Tello (FA), Olivares (PDG), Valenzuela (PS), Parra (PPD), Pinilla (DC), Jofré (PNL), Pérez (Evópoli).
- Hacienda: Meza (Rep), Romero (Rep), Ugarte (Rep), Alessandri (UDI), Weisse (UDI), Durán (RN), Schalper (RN), Castillo (PDG), Valenzuela (PDG), Brito (FA), Barrera (PC), Zamorano (PPD), Karlezi (PNL).
- Medio Ambiente: Barchiesi (Rep), Kunstmann (Rep), Reyes (Rep), Neumann (UDI), Ramírez (UDI), Pardo (RN), Bassa (FA), Ramírez (PDG), Gatica (PC), Crisóstomo (PS), Araya (PPD), Muñoz (PNL), Malla (PL).
- Minería: Arqueros (Rep), Jeldrez (Rep), Urcullú (Rep), Díaz (PDG), Olmos (PDG), Sulantay (UDI), Ramírez (RN), Cáceres (FA), Salinas (PC), Rivas (PS), Tapia (PPD), Grohs (PNL), Videla (PL).
- Mujeres: Becerra (Rep), Rodríguez (Rep), Schneider (FA), Schonhaut (FA), Naranjo (UDI), Mora (RN), Contreras (PDG), Hassler (PC), Cucumides (PS), Veloso (PR), Concha (PSC), Camaño (DC), Parra (PPD).
- Obras Públicas: Irárrazaval (Rep), Kunstmann (Rep), Menchaca (Rep), Perez (UDI), Romero (UDI), Castillo (PDG), Ossandón (PDG), García (RN), Achurra (FA), Castillo (PC), Crisóstomo (PS), Tapia (PPD), Karlezi (PNL).
- Personas Mayores: Becerra (Rep), Neira (Rep), Bugueño (FA), Urrutia (FA), Nahuelquin (PDG), Urqueta (PDG), Naranjo (UDI), Chandía (RN), Gonzalez (PC), Santana (PS), Malla (PL), Mulet (FRVS), Gazmuri (AH).
- Pesca: Riquelme (Rep), Vergara (Rep), Bugueño (FA), Tello (FA), Ossandón (PDG), Valdés (PDG), Bobadilla (UDI), González (RN), Castillo (PC), Macías (PS), Carvajal (PPD), Gazmuri (AH), Bernales (PL).
- Recursos Hídricos: Bustos (Rep), Urcullú (Rep), Bello (FA), Tello (FA), Weisse (UDI), García (RN), Urqueta (PDG), Castillo (PC), Cucumides (PS), Barría (DC), Videla (PL), Mulet (FRVS), Zamorano (PPD).
- Relaciones Exteriores: Araya (REP), Del Real (Rep), Schubert (Rep), Martínez (UDI), Ramírez (UDI), Beltrán (RN), Ñanco (FA), Parisi (PDG), Pizarro (PC), Venegas (PS), Soto (PPD), Díaz (DC), Muñoz (PSC).
- Salud: Del Real (Rep), Romero (Rep), Santelices (Rep), Lilayú (UDI), Valdebenito (UDI), Bello (FA), Fernández (FA), Celis (RN), Betancurt (PDG), Leiva (PS), Zamorano (PPD), Mella (DC), Arroyo (PSC).
- Seguridad Ciudadana: Araya (Rep), Barchiesi (Rep), Bassaletti (Rep), Coloma (UDI), Cretton (UDI), González (RN), Urrutia (FA), Valenzuela (PDG), Salinas (PC), Leiva (PS), Araya (PPD), Pinilla (DC), Naveillán (PNL).
- Trabajo: Meza (Rep), Schubert (Rep), Ugarte (Rep), Hube (UDI), Olavarría (UDI), Pinilla (PDG), Ramírez (PDG), Ossandón (RN), Yeomans (FA), Cuello (PC), Venegas (PS), Ulloa (PPD), Grohs (PNL).
- Vivienda: Charpentier (Rep), Neira (Rep), Santelices (Rep), Olavarría (UDI), Sabat (UDI), Betancurt (PDG), Muñoz (PDG), Beltrán (RN), Urrutia (FA), Serrano (PC), Nuyado (PS), Ulloa (PPD), Karlezi (PNL).
- Zonas Extremas: Reyes (Rep), Jeldrez (Rep), Valdebenito (UDI), Valenzuela (RN), Morales (FA), Contreras (PDG), Barrera (PC), Macías (PS), Soto (PPD), Díaz (DC), Malla (PL), Alinco (FRVS), Jofré (PNL).