“No me voy a bajar, ¿lo entienden o no?”: El portazo de Kaiser a bajar su candidatura presidencial para competir por el Senado

Durante las últimas semanas se había especulado sobre una posible bajada de su candidatura para aunar fuerzas contra Evelyn Matthei en la oposición.

El diputado y precandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a los trascendidos sobre una eventual candidatura suya al Senado.

Durante las últimas semanas, había trascendido públicamente una negociación que apuntaría a que Kaiser podría competir por un escaño en la Cámara Alta.

Kaiser responde por eventual candidatura al Senado

Esto, para potenciar -por ejemplo- la candidatura de José Antonio Kast, quien podría no pasar a segunda vuelta según los últimos sondeos, dado que Evelyn Matthei le estaría ganando a ambos candidatos.

Respecto a esta situación, Kaiser publicó un video en sus redes sociales en el que descartó, totalmente, que pudiese bajar su candidatura para competir en el Senado.

En el registro, declaró que “hay gente que está especulando respecto de que la presión sería demasiado alta, de que los ataques serían demasiado duros, de que yo estaría dispuesto a bajarme a cambio de un puesto senatorial”.

“La verdad es que le he dado un par de vueltas al tema de bajarme y tengo que hacerles un anuncio: No me voy a bajar. ¿Lo entienden, o no?”, sentenció el parlamentario.