Niño de 12 años es asesinado en San Bernardo: Fue arrastrado en un vehículo luego de ser víctima de una encerrona

Durante las últimas horas, fue asesinado un menor de edad de 12 años en la comuna de San Bernardo, luego de que él y su familia fueran víctimas de una encerrona.

Según los antecedentes preliminares revelados por Carabineros, el grupo familiar iba por la caletera de la Ruta 5 en la comuna cuando fueron interceptados por desconocidos.

Luego de que intimidaran a los ocupantes del vehículo, el niño quedó atrapado en el cinturón de seguridad, momento en que los delincuentes comenzaron la marcha del auto robado.

El trayecto del vehículo terminó en las inmediaciones de la calle Portales con Leonardo da Vinci —cerca del Mallplaza Sur—, lugar en el que fueron abandonados el auto y el cuerpo del menor que fue arrastrado por varios kilómetros.

Funcionarios de Carabineros se encuentran en el lugar realizando las pericias de rigor para dar con el paradero de los responsables.

El teniente coronel Pablo Hernández, de la Prefectura de Carabineros del Maipo, detalló que hay un “equipo especializado trabajando, mantenemos equipo del Labocar en ambos sitios del suceso”.

“Simultáneamente, tenemos patrullas del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos y patrullas del OS-9. Prácticamente toda la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Región Metropolitana está trabajando en el sector”, añadió.

Finalmente, apuntó que “la idea es que en el pronto tiempo podamos tener los resultados positivos en la ubicación de los responsables de este macabro hecho”.