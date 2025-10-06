Movilh denuncia que iglesia de Villarrica impidió el ingreso de mujer por ser lesbiana: “Ninguna institución está sobre la Ley”

La denunciante acusó que el pastor de su iglesia le dijo que su orientación sexual “iba en contra de los principios de Dios”.

Una mujer de Villarrica denuncia haber sido excluida de su iglesia tras compartir una foto con su pareja del mismo sexo, según reportó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) este lunes.

Detalles de la denuncia por presunta discriminación en Villarica

De acuerdo con el Movilh, la mujer 29 años acusó ser impedida de asistir a ceremonias de la Iglesia Cristiana Emanuel de Villarrica luego de que subiera a redes sociales una imagen junto a su pareja del mismo sexo.

“El pastor y su hija mayor se enteraron hace como 9 meses atrás de mi orientación sexual, pero recién cuando subí el 18 de septiembre una foto a mis redes sociales con mi pareja, su hija y otros hermanos de la iglesia reclamaron por mi orientación sexual. Decidieron excluirme para siempre a mí y a mi madre de la iglesia”, relató.

Agregó que “el pastor le dijo a mi mamá que no podíamos ir más nosotras a la iglesia porque muchos hermanos estaban en contra de mi orientación sexual, la que va en contra de los principios de Dios”.

Sobre la reacción de la hija del pastor, la mujer señaló que “estaba muy molesta por la foto que vio con mi pareja en Facebook. Cuando me prohibieron la entrada a la iglesia hablaron con mi mamá por teléfono”.

La afectada formalizó la denuncia el pasado 27 de septiembre ante la Policía de Investigaciones (PDI), y el caso se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía.

El Movilh solidarizó con la mujer y sostuvo que “ninguna institución del país está sobre la Ley. Y La Ley Zamudio es muy clara en prohibir la discriminación por orientación sexual o identidad de género”.

“Esperamos que la Fiscalía investigue a fondo este caso y que tribunales resuelvan con justicia. La defensa de la igualdad no tiene fronteras, ni orientación sexual o identidad de género, menos contradice la fe”, cerraron.