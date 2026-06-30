Migraciones anuncia protocolo de salida para ciudadanos venezolanos tras doble terremoto

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) anunció una serie de medidas tras el doble terremoto registrado en Venezuela.

“Ante la delicada situación que se vive en el país caribeño, en especial en las ciudades de Caracas y La Guaira, producto del doble terremoto del pasado miércoles, el Servicio Nacional de Migraciones, y en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 157 N° 4 de la Ley de Migración y Extranjería, decidió gestionar la salida de nuestro país de las personas de nacionalidad venezolana con documentos de viaje o de identidad vencidos”, informó el organismo.

En ese contexto, para optar a este beneficio de egreso se considerarán las siguientes situaciones:

Residentes regulares: ciudadanos con residencia regular en Chile y documentos venezolanos vencidos que retornen a su país de origen o viajen por razones humanitarias.

ciudadanos con residencia regular en Chile y documentos venezolanos vencidos que retornen a su país de origen o viajen por razones humanitarias. Residentes irregulares :personas en situación migratoria irregular con documentos vencidos que retornen a su país o viajen por razones humanitarias. En este caso, deberán acreditar el pago previo de la multa correspondiente de forma online en el portal del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).

:personas en situación migratoria irregular con documentos vencidos que retornen a su país o viajen por razones humanitarias. En este caso, deberán acreditar el pago previo de la multa correspondiente de forma online en el portal del (Sermig). Ingresos por pasos no habilitados: personas en situación migratoria irregular con documentos vencidos. Quienes salgan por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez serán controlados por la Policía de Investigaciones (PDI). En caso de no registrar la denuncia administrativa obligatoria, esta se realizará en el mismo terminal, por lo que se exige acudir con anticipación al aeropuerto.