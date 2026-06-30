Conductor de noticias de Paraguay es interrumpido y se emociona en vivo durante la tanda de penales con los que su país venció a Alemania en el Mundial 2026

Fútbol maravilloso. En un segundo puede elevarnos al Olimpo o hacernos descender en la más profunda pena. Pero lo que se vivió ayer en Paraguay, fue único.

En plena tanda de penales, cuando los guaraní se jugaban el todo por el todo con Alemania, un conductor de noticias -cuyo canal no contaba con los derechos de transmisión del Mundial 2026- hacía su trabajo de forma incólume.

Todo normal, como en todas partes, hasta que José Canale marcó el tiro desde los 12 pasos que le dio la clasificación a octavos de la cita planetaria a Paraguay.

La trasmisión en vivo de Telediario de Telefuturo mostró como una persona tras cámaras aplaudía de alegría, lo que se vio en cámara. Y de fondo, los gritos de sus colegas, celebrando con todo.

El conductor, se llevó una mano a la cara, y se notó emocionado tras la histórica hazaña nmundialista de su país.