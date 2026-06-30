Exministro Grau valora el voto de senadores de RN y la UDI tras el rechazo de la acusación constitucional impulsada por libertarios y republicanos

Tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra por parte del Senado, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la votación durante la tarde de este martes.

“Quiero agradecer a los senadores de ideas políticas distintas a las mías que hoy, a pesar de esas diferencias, evaluaron el libelo acusatorio por su propio mérito y, en algunos casos, lo rechazaron y, en otros, se abstuvieron. Creo que es muy valioso. Vi que, en todos los capítulos, hubo votos en contra o abstenciones de senadores tanto de Renovación Nacional (RN) como de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y eso es muy valioso, además de algunos senadores independientes”, expresó ante la prensa.

⚖️🇨🇱 Senado rechaza acusación constitucional La Sala del Senado rechazó la acusación contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau tras una jornada de debate y votación 🏛️ 🗳️ Resultado por capítulos:

✔️ Cap. 1: 25 en contra, 16 a favor, 4 abstenciones

✔️ Cap. 2: 32 en contra, 9… pic.twitter.com/zcAwzVAuBQ — Senado Chile (@Senado_Chile) June 30, 2026

En el ámbito personal, sostuvo que “me he sentido muy apoyado en lo humano durante este proceso” y enfatizó que “no es lo mismo enfrentar una acusación constitucional estando en el Gobierno que fuera, puesto que requiere de mucho trabajo”.

“En esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado lo dijo muy bien: yo nunca quise que mi defensa se basara en que no era responsable de algo que se nos estaba imputando porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos. Y creo que, en la transversalidad del rechazo a la acusación y en el hecho de que, cuando esto se investigó y se discutió con calma ante expertos en la comisión revisora, no hubo nadie que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional”, complementó.

Asimismo, enfatizó que el país enfrenta desafíos muy relevantes en distintas dimensiones. Sin embargo, subrayó: “No es cierto que nuestro país esté en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que sí es cierto es que llevamos más de una década enfrentando mayores dificultades que las que teníamos antes, y salir de esa situación, por supuesto, requiere reconocer aquello y también alcanzar grandes acuerdos para avanzar en esa dirección”.

Finalmente, defendió la gestión de la administración del Presidente Gabriel Boric, destacando que se logró conjugar la responsabilidad fiscal con la protección del gasto social. “Tuvimos el menor aumento del gasto desde el retorno a la democracia y logramos contener la deuda después de 20 años, pero también conjugar eso con el hecho de que se redujera la pobreza durante nuestro Gobierno, que no hubiera ningún recorte social y que nos preocupáramos de hacer el máximo esfuerzo para que la salud, la educación y los distintos deberes que tenemos como país estuvieran bien cubiertos”, concluyó.