Motos eléctricas ganan terreno frente al alza de la gasolina: Ahorro de hasta un 60% en costos de operación

Con suscripciones mensuales desde $9.000 y baterías intercambiables en menos de un minuto, estos vehículos se posicionan como una alternativa eficiente para la movilidad urbana. Recorrer 1.500 kilómetros al mes cuesta $30.000, frente a los $229.500 de un automóvil.

En medio del sostenido aumento en el precio de los combustibles, las motos eléctricas emergen como una alternativa concreta para el transporte diario.

Modelos como las Gogoro operan con un sistema de suscripción mensual de energía que permite olvidarse del precio de la bencina, con planes desde $9.000 que cubren entre 250 y más de 2.800 kilómetros mensuales.

Su sistema de baterías intercambiables permite reemplazar la energía en menos de un minuto en más de 18 estaciones distribuidas en Santiago.

Ahorro en costos operativos

La diferencia económica es significativa: recorrer 1.500 kilómetros al mes cuesta $30.000 en una moto eléctrica, frente a $54.000 en una moto a combustión y $229.500 en un automóvil.

Para quienes trabajan en delivery, el ahorro mensual supera los $48.000 respecto a una moto tradicional. Paralelamente, el sitio bencinabarata.cl, desarrollado por el creador de contenido Raúl Bustamante, agrega descuentos en bencina disponibles en el mercado, actualizándose cada dos o tres días.

La plataforma incluye beneficios específicos para conductores de aplicaciones y busca ayudar a los usuarios a reducir el gasto en combustible en un contexto de crisis energética.