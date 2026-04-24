“Tiene falencias graves”: Monckeberg (RN) critica el rol relacionador de Quiroz e insta al Gobierno a apoyarse en otras carteras 

El exdiputado Cristián Monckeberg cuestionó la conducción política del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y sostuvo que el secretario de Estado debe apoyarse más en los ministros políticos del Gobierno para avanzar en acuerdos.

En conversación con Radio Infinita, el exparlamentario planteó que Quiroz tiene “falencias graves” en la forma de relacionarse con el mundo político, aunque evitó entrar en una evaluación económica de su gestión.

“El ministro Quiroz tiene falencias graves. Desde el punto de vista no economicista, no de Hacienda. Yo no lo voy a discutir porque no soy economista, no es mi tema”, afirmó.

Monckeberg precisó que su crítica apunta a la capacidad del ministro para generar acuerdos y comprender las dinámicas del Congreso. “Evidentemente tiene falencias graves desde el punto de vista de la bajada, de llegar a acuerdos, de entender el mundo político, que es distinto al mundo privado”, sostuvo.

En esa línea, recomendó que Quiroz confíe más en los equipos políticos del Ejecutivo, especialmente en el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y en el ministro secretario general de la Presidencia, José García.

“Debe confiar más en Claudio, debe confiar más en Pepe García”, dijo Monckeberg, quien incluso sugirió que el titular de Hacienda asista acompañado a las reuniones políticas para abordar eventuales negociaciones.

El exlegislador también aludió a una señal de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y llamó al Gobierno a aprovechar ese espacio de diálogo. “Debe tomar el guante que da Paulina Vodanovic. Es un regalo de Navidad ese”, señaló.