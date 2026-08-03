Minsal solicita la renuncia de la directores de Servicios de Salud Metropolitano Sur y de Magallanes

El Ministerio de Salud informó que solicitó la renuncia a los directores de los Servicios de Salud Metropolitano Sur y también a la dirección del Servicio de Salud de Magallanes.
La cartera comunicó la decisión mediante una breve declaración pública, en la que agradeció el trabajo realizado por las autoridades durante su gestión.
En el comunicado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales manifestó que “”reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la red pública de salud, impulsando una gestió más eficiente y centrada en las personas”.
De forma paralela, también se anunció una modificación en el orden de subrogancia del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, para “asegurar la continuidad de la gestión”.
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