La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió este lunes al requerimiento que el gobierno presentó ante el TC por el segundo retiro del 10% y de la iniciativa elaborada por el Ejecutivo en esta materia.

En conversación con T13, la autoridad aseguró que “el requerimiento que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional no está buscando impedir que las personas no puedan acceder al retiro del 10% como muchos han dicho, sino lo que se busca es que este retiro se haga como corresponde, no se haga a través de un resquicio, a través de una reforma a la Constitución transitoria sino a través de una ley”.

Lee también: Ossandón y proyectos de retiro del 10%: “Voy a votar a favor de los dos y que el TC decida”

En ese sentido, apuntó a la necesidad de “establecer bordes básicos” y afirmó que “nadie puede estar de acuerdo con que las personas de más altos ingresos reciban un regalo por parte del Estado de cerca de $3 millones cuando las personas de menores recursos, de menores ingresos, solamente podrían retirar de sus propios fondos $1 millón”.

En la misma línea, la ministra aseguró que “es absolutamente impresentable que personas de altos ingresos en nuestro país, que no se han visto afectadas en esta crisis, que no han visto afectado su sueldo, reciban un regalo por parte del Estado y eso es parte de los elementos que se están atacando con este requerimiento ante el TC”.

Con respecto a la iniciativa del gobierno, que permite un retiro del 10% con devolución obligatoria, expresó que “va a permitir que cerca del 95% de las personas que retiraron la primera vez lo puedan hacer si es que aún tienen fondos, solo se limita a las personas de más altos ingresos en nuestro país de hacerlo”.

Lee también: Ministro Bellolio advierte que quienes piden renuncia del presidente “degradan la democracia”

“En su fondo lo que hace es reconocer que hay personas que están pasándolo muy mal, que necesitan tener una posibilidad para poder resolver sus problemas, pero poniéndole los bordes que son necesarios porque no corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio, reciba un regalo del Estado financiado por todos nosotros“, cerró.

Los dichos de Zaldvívar se deben a que el proyecto de retiro aprobado por la Cámara de Diputados no incluye el pago de impuestos, mientras que la reforma impulsada por el Ejecutivo plantea que el retiro constituya renta, por lo que se deberán pagar impuestos.