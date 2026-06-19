Ministra Toledo por inicio de vacaciones en Buinzoo: “Las vacaciones de invierno son una oportunidad para que las familias de nuestro país conecten con la naturaleza y conozcan su flora y fauna”

Este viernes, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, dio inicio oficial a la temporada de vacaciones de invierno en el bioparque Buinzoo. La actividad, que contó con la participación activa de niños y niñas del centro educacional Jorge Huneeus de La Pintana, estuvo marcada por un firme llamado de la autoridad a disfrutar de este periodo de descanso protegiendo y resguardando de manera consciente nuestro entorno natural. En este escenario, el recinto presentó de manera exclusiva a una pareja de guacamayos Jacinto provenientes de Brasil, una especie considerada bajo la categoría de Vulnerable por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (IUCN), los cuales arribaron al país en el marco de los programas de conservación internacional en los que colabora activamente el centro.

La llegada de estos ejemplares abrió el debate respecto a la urgencia de fortalecer las alianzas internacionales y la colaboración público-privada para resguardar la biodiversidad global. Al respecto, la ministra Toledo enfatizó que el manejo interconectado de especies amenazadas es una herramienta clave para el futuro ecológico. “Cuando una especie está amenazada, contar con poblaciones manejadas en centros especializados y conectados internacionalmente permite mantener diversidad genética, generar conocimiento reproductivo y aportar a programas de reintroducción”, expresó la secretaria de Estado. Asimismo, la jefa de la cartera del Medio Ambiente añadió que “este ejemplo también evidencia que la conservación de especies no es un esfuerzo aislado de un país: requiere cooperación entre instituciones de distintas naciones, intercambio de experiencias técnicas y compromisos compartidos frente a amenazas comunes como, por ejemplo, el tráfico ilegal de fauna, que sabemos afecta a esta especie de guacamayos Jacinto que hoy estamos conociendo”.

Por su parte, Ignacio Idalsoaga, fundador de Buinzoo, reflexionó sobre los 40 años de trayectoria de la institución y su reciente evolución hacia un concepto integral de conservación biológica que trasciende a la fauna tradicional. “Durante 40 años nos dedicamos a cuidar animales, a preservarlos, a educar sobre ellos y nos dimos cuenta que estamos dejando fuera de esta historia a elementos tan importantes como son las abejas nativas, hongos y plantas, que al igual que los animales se trafican, se pierden y desaparecen por el calentamiento global”, sostuvo Idalsoaga. El fundador detalló que de ahí nace la transformación hacia un modelo de Bioparque, argumentando firmemente el rol socioeducativo que les compete en la actualidad: “Vivimos para conservar la naturaleza y juntos dejar este mundo mejor. En este sentido, nuestro rol educativo es fundamental”.

La instancia también sirvió como una plataforma para abordar la preocupante crisis de biodiversidad que golpea al territorio nacional, un escenario donde la coexistencia de esfuerzos estatales y privados adquiere un valor estratégico irreversible. De acuerdo con los registros institucionales, en Chile se han clasificado hasta la fecha un total de 1.591 especies, de las cuales 994 ya se encuentran categorizadas bajo algún criterio de amenaza directa, distribuyéndose críticamente entre las clasificaciones de En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable. Ante este adverso panorama, la ministra Toledo relevó la importancia de estos espacios de difusión y afirmó que “las vacaciones de invierno son una oportunidad para que las familias de nuestro país conecten con la naturaleza y conozcan su flora y fauna“. En esa misma línea, la secretaria de Estado destacó que “el trabajo que realiza la Fundación Buinzoo es muy relevante, ya que desarrolla acciones de protección y genera conocimiento científico sobre especies que habitan en nuestro país como el zorro de Darwin, el pudú, el huemul, el puma, la guiña, entre muchos otros, incrementado la información y la protección de estas especies”.

Frente a estas alarmantes cifras de vulnerabilidad ecosistémica, desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) señalaron que se están impulsando de forma sostenida diversas herramientas de política pública para blindar el patrimonio natural presente en el territorio. Entre las principales medidas gubernamentales implementadas en la materia, la autoridad estatal resaltó la ejecución de 18 Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de especies, el despliegue de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves junto a sus respectivos planes de acción, y la declaración formal de múltiples áreas protegidas que contemplan Santuarios de la Naturaleza, Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Conservación de Múltiples Usos y Reservas Marinas. Finalmente, el ministerio relevó el impacto de la normativa vigente mediante el reconocimiento oficial de 148 Humedales Urbanos en el marco de la Ley 21.202, consolidando la agenda de protección ambiental de cara a los desafíos climáticos del país.