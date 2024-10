“No he declarado porque nadie me lo ha pedido”: Tohá defiende gestión del Gobierno ante crisis por Caso Monsalve

La ministra del Interior abordó este martes la crisis en el Gobierno a raíz de las acusaciones de abuso sexual y violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve durante una sesión especial en la Cámara de Diputados. Además, cuestionó la cobertura mediática del caso, subrayando que algunos informes pueden sembrar "sospechas infundadas".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este martes la crisis generada en el Gobierno por las acusaciones de abuso sexual y violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, durante una sesión especial en la Cámara de Diputados. Tohá expresó sentirse “impresionada y desconcertada” al conocer los hechos que están bajo investigación.

En su intervención, la ministra señaló que muchas de las reacciones ante el caso se deben a un “auténtico shock e ira” por las acusaciones contra una persona en quien se había confiado. “Se confió en él para entregarle un cargo fundamental como es la Subsecretaría del Interior”, explicó Tohá, recordando el trabajo conjunto realizado con Monsalve, tanto con alcaldes como con dirigentes sociales.

Tohá admitió la dificultad de manejar la situación, destacando la falta de certeza sobre la veracidad de las publicaciones en los medios. Aclaró que el Gobierno nunca subestimó la gravedad de las acusaciones y que se actuó de inmediato. “Nunca el Gobierno subestimó la gravedad de estas acusaciones, ni por un momento, al contrario, dada la gravedad que tenían se informaron de inmediato al más alto nivel y se convocó en el acto a Monsalve en esa primera reunión”, precisó.

“Quedó claro que su salida del Gobierno era la alternativa más probable”, indicó, aunque detalló que se decidió evaluar la situación y recabar antecedentes antes de tomar una decisión definitiva. “Nuestra administración en este caso consideró que la decisión de sacar a Monsalve, que estaba en curso desde el primer minuto precisamente por la gravedad de las imputaciones, requería revisar algunos antecedentes antes de hacerse efectiva”, añadió.

La ministra también subrayó que la salida del exsubsecretario se formalizó al día siguiente de las primeras denuncias y que actualmente enfrenta la justicia sin protección alguna por parte del Gobierno. Tohá enfatizó que, aunque puede haber opiniones diversas sobre la actuación del Ejecutivo, lo cierto es que se tomaron medidas rápidas ante la gravedad de las imputaciones.

Criticas al tratamiento mediático del Caso Monsalve

En la misma línea, la secretaria de Estado cuestionó el tratamiento que los medios le han dado a la noticia, expresando que: “Levantar sospechas que puede ser políticamente convenientes, pero muchas veces esa sospecha terminan en nada en frustración ciudadana, puro ruido, palabras altisonantes que no nos llevan a ningún lado, como la nota publicada hoy que titula ‘Tohá advierte a Monsalve'”,

“Pero cuando uno lo lee la nota a lo que se refiere es algo muy distinto; a la solicitud que planteó la PDI para que yo le señalará a Monsalve para que se fuera al hotel porque se requería su presencia para unas diligencias de la Fiscalía o lo señalado aquí con tanto ímpetu por un diputado que se atreve a tildar de cómplices. Hay que ser extremadamente osado diciendo que no dije la verdad cuando señalé que solo el jueves había tenido la conversación con Monsalve que el presidente instruyó para el martes en la noche, pero lamentablemente para el diputado pese a su elocuencia e imputaciones lo que dije es la pura verdad, esa conversación solo se produjo el jueves”, manifestó.

Así, explicó que “lo que sucedió el martes, es que me solicitaron llamar a Monsalve para comunicarle que se trasladara al hotel, cosa muy distinta”.

“O las dudas sembradas cargadas de sospecha respecto a por qué el presidente había declarado y yo no. Bueno, no he declarado porque nadie me ha pedido declarar, me he ofrecido hacerlo y la diligencia todavía no se ha coordinado”, explicó.

Finalmente, Tohá aseguró que “tanto la denuncia de delitos sexuales como el eventual mal uso del Sistema de Inteligencia se deberán esclarecer y sancionar si corresponde, por esa vía, no otra. La Contraloría que lleva el sumario también se pronunciará y lo lleva porque el Gobierno se lo solicitó después de que yo misma ordenará la instrucción de dicho sumario el día siguiente de recibir los primeros antecedentes”.