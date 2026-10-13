Metro “La Moneda” se cambia simbólicamente de nombre a “Semana de Las Pymes”

En el marco de la inauguración de La Semana de la Pyme 2026, impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, se hizo el cambio simbólico de la estación “La Moneda” a estación “Semana de la Pyme”.

También se presentaron tarjetas de edición especial, en las cuales aparece el icónico personaje Condorito trabajando en emprendimientos. La tarjeta hecha con 3 diseños diferentes tendrá un valor de $1.550 pesos y estará hasta agotar stock, fijándose una compra máxima de dos unidades por persona.

La Semana de la Pyme 2026 busca reunir a emprendedores, pymes, cooperativas y actores públicos y privados a lo largo del país.

La iniciativa que comenzó en 2012 hoy busca reunir micros, pequeñas y medianas empresas mediante más de 350 actividades en todas las regiones, más de 100 actores públicos y privados y cerca de 20 mil pymes beneficiadas mediante actividades, capacitación, publicidad y apoyos para formalización y fomento.

La iniciativa duraráhasta el próximo viernes 16 de octubre bajo el lema “Con las pymes, Chile se mueve”. Revisa aquí las actividades en tu zona.