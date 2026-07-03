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Metro de Santiago suspende servicio en Línea 4A por trabajos en la vía que “se extenderán más del tiempo previsto”

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro suspende servicio en Línea 4A por trabajos en la vía que “se extenderán más del tiempo previsto”/Agencia Uno referencial

Metro de Santiago informó sobre la interrupción del servicio en Línea 4A debido a trabajos en la vía.

La situación fue reportada por la empresa a las 11:10 de este viernes: “Por trabajos en la vía, #L4A se encontrará cerrada desde las 11.45 por una hora aproximadamente. Los equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio. Seguiremos informando”.

Sin embargo, los trabajos se extendieron más de lo presupuestado.

A las 13:26, Metro entregó una actualización sobre el funcionamiento de Línea 4A, señalando que “durante la inspección en terreno se detectó que es necesario reemplazar un tramo de la vía, por lo que los trabajos en #L4A se extenderán más del tiempo previsto”.

“Se proyecta restablecer la operación para la hora punta de la tarde. Estaremos actualizando el estado de avance”, añadieron.

Hasta las 14:20, la empresa indicó que sus equipos mantienen los trabajos de reemplazo del tramo identificado durante la inspección. Se prevé que la operación de la Línea 4A se restablezca para la hora punta.

Se dispusieron buses de apoyo que circulan en bucle entre las estaciones Vicuña Mackenna y La Cisterna.

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