País lluvia

Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en sector cordillerano de la Región Metropolitana

Por CNN Chile

20.04.2026 / 08:40

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Además, Sernageomin reportó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es "moderada en precordillera y cordillera y baja en cordillera de la costa y valle longitudinal".

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) modificó la Alerta Temprana Preventiva que rige en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Según información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente un aviso por “probables tormentas eléctricas en el sector cordillerano de la región”.

Asimismo, para esta jornada se proyecta que los montos estimados de precipitación (mm), viento (km/h) y de isoterma 0° C (m.s.n.m.) durante el evento sean los siguientes:

Probables tormentas eléctricas en sector cordillerano de la RM/Captura Senapred

Probables tormentas eléctricas en sector cordillerano de la RM/Captura Senapred

En tanto, Sernageomin reportó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es “moderada en precordillera y cordillera y baja en cordillera de la costa y valle longitudinal”.

De ese modo, la Dirección Regional de Senapred Metropolitana “modifica evento de Alerta Temprana Preventiva para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por evento meteorológico, incorporando la variable tormentas eléctricas a las informadas con anterioridad, la cual se mantiene vigente desde el 19 de abril y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten”.

Esta modificación “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

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