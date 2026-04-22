“Era más barato comernos un sanguchito…”: Kast responde con ironía a críticas por reunión con excompañeros y alude a Manouchehri

El presidente José Antonio Kast abordó este miércoles con tono irónico la polémica por el almuerzo con excompañeros de la universidad realizado en el Palacio de La Moneda, defendiendo la decisión y poniendo el foco en criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos.

Durante su exposición en el seminario organizado por BTG Pactual Chile, el mandatario no eludió el tema y lanzó una serie de comentarios que generaron risas entre los asistentes.

“Tenemos que luchar contra una burocracia, contra el uso ineficiente de los recursos, en contra de la incertidumbre y el estancamiento. Les hemos pedido a los más de mil auditores internos que tiene el Estado que asuman su rol (…). Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores“, inició diciendo.

“Eso es un recado para mi amigo, Daniel (Manouchehri). Que a todo esto era más barato comernos un sanguchito adentro (en La Moneda) que irnos a comer un sanguchito a un restaurant, porque la movilización, solo de la seguridad, era más caro que hacerlo adentro”, añadió, haciendo referencia al oficio de Contraloría solicitado por la senadora Daniela Cicardini y los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Nelson Venegas.

En esa misma línea, Kast ironizó con las críticas, asegurando que tomará medidas simbólicas: “No lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen”, dijo.

“Vamos a sacar un decreto donde solo pueda ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día”, agregó.