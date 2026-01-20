Madre de las mellizas rescatadas en Penco está fuera de riesgo vital, pero su hijo permanece en “condición grave”

El director del Hospital Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, Claudio Baeza, señaló que la madre de las mellizas rescatadas en Penco se encuentra fuera de riesgo vital, aunque su condición de salud sigue siendo grave. En tanto, su hijo de 10 años permanece internado en la Unidad de Cuidados Críticos.

En el marco de la emergencia por los incendios forestales, diversas personas han sufrido afectaciones a su salud, entre ellas una carabinera que resultó con lesiones de gravedad mientras prestaba ayuda a sus familiares en la Región del Biobío.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó el lunes que visitó a la cabo primero M.M., perteneciente a la 6.ª Comisaría de San Pedro de la Paz. En ese contexto, detalló que la funcionaria “resultó con el 25% de su cuerpo quemado y también presenta compromiso de sus vías respiratorias”.

La funcionaria policial debió ser trasladada a un recinto médico de la Región Metropolitana. Respecto de su evolución, Araya señaló este martes que “los informes preliminares del equipo médico que la está atendiendo han sido bastante auspiciosos y esperamos que siga en esa línea”.

Lee también: Carabinera se encuentra en estado “grave” de salud tras brindar ayuda a víctimas de incendios forestales

El rescate a las mellizas en Penco

Por otro lado, en la localidad de Lirquén, comuna de Penco, un niño de 10 años permanece en estado grave en el Hospital Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, tras sufrir quemaduras mientras escapaba del siniestro junto a su familia.

El hecho se produjo cuando su madre solicitó auxilio y logró entregar a sus hijas mellizas antes de ser alcanzada por el fuego.

Eduardo Monsálvez, superintendente de Bomberos de Coronel, quien participó en el rescate, relató lo ocurrido a Chilevisión: “En ese lapsus, la mamá nos perdió el paso y quedó a mitad de camino. Por lo que me contó su esposo anoche, ella cayó al piso, ya no daba más, y fue su hijo de 10 años quien la alentó y le dijo: ‘Tenemos que salir de aquí’. La tomó y lograron salir”.

Durante ese proceso, Bomberos consiguió evacuar a las mellizas y trasladarlas hasta un recinto asistencial.

Sobre el estado del menor, el director del hospital, Claudio Baeza, informó que se encuentra “conectado a ventilación mecánica, con un 46% de la superficie corporal quemada. Está en condición grave y bajo el cuidado de los intensivistas de la unidad de cuidados críticos y del equipo de quemados”.

En tanto, la madre presenta “quemaduras de diversa profundidad y superficie” y, si bien se encuentra fuera de riesgo vital, su condición de salud sigue siendo grave.

Ante este complejo escenario, el colegio Queen Elizabeth de Penco, donde estudia el menor, inició una cadena de oración.

“Los invitamos a unirse en oración por nuestro estudiante M. y su madre, C.R., quienes se encuentran internados tras sufrir graves lesiones durante la catástrofe recientemente vivida”, expresaron desde la comunidad educativa.