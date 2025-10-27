Madre de Krishna Aguilera pide justicia para su hija: “Tienen que pagar, que se pudran en la cárcel”

Paula Yañez también dijo estar más tranquila tras el hallazgo del cuerpo de la joven. "Es un alivio enorme haber encontrado a mi hija (...). Tendrá su descanso como se merece", sostuvo.

Este lunes, Paula Yáñez, la madre de Krishna Aguilera, exigió condena para los responsables de la muerte de su hija, cuyo cuerpo fue hallado este domingo tras 20 días desaparecida.

Los restos de la joven madre de 19 años fueron encontrados la madrugada del domingo en un sector rural de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana.

En conversación con Mega, Yañez dijo sentir más tranquilidad. “Es un alivio enorme haber encontrado a mi hija (…). Ella va a tener su descanso como se merece“, sostuvo.

“Ahora se viene lo más largo, justicia para estas personas, que ya no se cometan más crímenes”, agregó sobre el caso, por el cual hay actualmente seis detenidos.

“La gente que está presa pague lo que tiene que pagar nomás. Gracias a Dios se está haciendo justicia, se hará justicia. Tienen que pagar, lo único que queremos es que queden ahí (en prisión), que se pudran en la cárcel“, afirmó.

Por otra parte, señaló que su hija mayor, Cristal, tiene miedo, por lo que buscaría cambiarse de comuna. “Ella se quiere cambiar de comuna, quiere ver otro lado, pero yo, francamente, la verdad, no tengo miedo, yo nunca vi a Beltrán, ni tuve contacto con esa gente”.